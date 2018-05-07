Gediz Elektrik, Kalite Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı

İSTANBUL (AA) - Gediz Elektrik ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002: 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini aldı.



Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Gediz, yapmış oluğu yeterlilik çalışmaları ile ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002: 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almayı başardı.

Gediz, elde ettiği yeni yönetim sistemleri belgeleri ile müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Yönetim sistemleri belgeleri, Ulusal Sistem Belgelendirme Hizmetleri (USB) şirketinin gerçekleştirdiği bağımsız denetim neticesinde ortaya çıkan raporlara istinaden verildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi

"Kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti ve bilgi güvenliği gibi günümüzde giderek önem kazanan kavramların başarıya ulaşabilmesi için şirketlerin tüm birimleri tarafından özümsenmesi gerekir. Gediz olarak müşterilerimizin memnuniyeti bizim için büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden kurumların hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini ve bilgi güvenliğini tescil eden kalite belgelerini almaktan son derece mutluyuz. Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında çalışanlarımıza kalite yönetim sistemi eğitimleri vererek çalışanlarımız ile birlikte ortak bir kalite anlayışı oluşturduk. Müşterilerimizin şikayetlerinin tekrarlanmaması ve şirketimizin bilgi güvenliğini sağlayabilmek için sistemlerimizde bazı iyileştirme çalışmaları yaptık. Bu sayede hizmet kalitemizi ve müşteri memnuniyetimizi artıracağımıza inanıyoruz. Tüm müşteri ve paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için iş süreçlerimizi uluslararası standartlara çıkarmayı ve daha da güvenli hale getirmeyi hedefliyoruz."

