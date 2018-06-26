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Gediz Elektrik müşteri ilişkileri merkezi sayısını artırıyor

İSTANBUL (AA) - Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için Manisa Turgutlu'da ikinci müşteri ilişkileri merkezini açtı. Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Manisa'nın...

Gediz Elektrik müşteri ilişkileri merkezi sayısını artırıyor

İSTANBUL (AA) - Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için Manisa Turgutlu'da ikinci müşteri ilişkileri merkezini açtı.

Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde artan müşteri yoğunluğu nedeniyle müşteri ilişkileri merkezi sayısını artırdı.

Müşterilerine daha hızlı hizmet vermeyi hedefleyen şirket, ilçede iki ayrı noktada hizmet vermeye devam edecek.

Ayrıca, müşteriler işlem ücreti ödememek için fatura ödemelerini müşteri ilişkileri merkezi veya anlaşmalı bankalardan gerçekleştirebilecek.

Gediz Elektrik, Bereket Enerji Grubu bünyesinde 2013’ten beri İzmir ve Manisa'da yaklaşık 3 milyon müşteriye elektrik perakende satış hizmeti veriyor.

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Bereket Enerji GrubuElektrikGediz Elektrik Perakende Satış AŞManisaTurgutlu
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