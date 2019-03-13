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Gediz Elektrik'ten kitap bağışı projesi

ANKARA (AA) - Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından İzmir'in Bayraklı ilçesinde "Gediz Sınıf Kitaplığı" oluşturdu.Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamada, şirketin, İzmir Bayraklı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim...

Gediz Elektrik'ten kitap bağışı projesi
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ANKARA (AA) - Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından İzmir'in Bayraklı ilçesinde "Gediz Sınıf Kitaplığı" oluşturdu.

Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamada, şirketin, İzmir Bayraklı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle imzaladığı protokol kapsamında, Denizli'de bulunan iletişim merkezi çalışanlarının bağışlarıyla toplanan kitaplarla İzmir Bayraklı Milli İrade Ortaokulu'nda "Gediz Sınıf Kitaplığı" oluşturduğu belirtildi.

"Bir kitap paylaş, geleceğe enerjimiz kalsın" sloganıyla oluşturulan kitaplığın teslim töreninde konuşan Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, "Milli eğitim müdürlüğü olarak sosyal fayda anlayışı taşıyan projeleri önemsiyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi okullarımızın kitap ve kitaplık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gediz ile bu protokolü hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayından geçen kitaplar, sınıflardaki kitaplıklara yerleştirilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

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