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Gediz Elektrik'ten Manisa'ya yeni müşteri ilişkileri merkezi

ANKARA (AA) - Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından Manisa’da yeni müşteri ilişkileri merkezi açıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik tedarik faaliyetleri kapsamında dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını...

Gediz Elektrik'ten Manisa'ya yeni müşteri ilişkileri merkezi
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ANKARA (AA) - Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından Manisa’da yeni müşteri ilişkileri merkezi açıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik tedarik faaliyetleri kapsamında dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını hayata geçiren Gediz Elektrik, müşteri ilişkileri merkezi sayısını ve hizmet kalitesini artırarak büyümeye devam ediyor.

Bu doğrultuda Manisa’nın merkez ilçesi Yunusemre’deki Hafsa Sultan Mahallesi’nde şehirdeki beşinci müşteri ilişkileri merkezi açıldı.

Müşterilerin konforlu ve ferah mekanlarda işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceği merkez, hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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