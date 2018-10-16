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Gediz Elektrik'ten üniversite öğrencilerine staj imkanı

- İzmir Ekonomi Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında 35 üniversite öğrencisi Gediz Elektrik bünyesinde staj yapacak, başarılı öğrenciler istihdam edilecek

Gediz Elektrik'ten üniversite öğrencilerine staj imkanı
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İZMİR (AA) - Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş, üniversite öğrencilerine staj imkanı getirmek üzere geliştirdiği Yetenek Yönetimi Projesi kapamında İzmir Ekonomi Üniversitesi ile protokol imzaladı.

Projenin tanıtımı için İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Can Şımga Muğan, üniversite ile sektörün işbirliğini artırmasının çok önemli olduğunu belirterek Gediz Elektrik bünyesinde üniversitelerinde verilen eğitimi ilgilendiren çok sayıda çalışma alanı bulunduğuna işaret etti.

Projenin hem üniversite hem firma hem de öğrenciler için yararlı olacağını kaydeden Muğan, öğrencilerine staj sonrası istihdam imkanının da sağlanabileceğine işaret etti.

Gediz İnsan Kaynakları Müdürü Hamdi Kasap ise staj programına dahil olan öğrencilerin diğer çalışanlardan farkının olmayacağını anlattı.

Öğrencilerin fotokopi çekmek veya çay servis etmek gibi işlere değil asıl işlerine odaklanacaklarını, bu konuda çok hassas olduklarını dile getiren Kasap, şunları kaydetti:

"Sadece Gediz Elektrik olarak görmeyelim. Bereket Enerji Grubu olarak bakmak lazım. Hem bizim hem de üniversitenin ihtiyacı var. Hepimiz sıkıntı yaşadık. Tecrübemiz olmadığı için iş görüşmelerine olumsuz notlar aldık. Bu projeyle bunun önüne geçeceğiz. Pilot il olarak İzmir'de uygulayacağız. Devamında da faaliyet gösterdiğimiz tüm illerde yaygınlaştıracağız."

İlk olarak 35 öğrenciyle başlayan staj programının ihtiyaca göre artabileceğine değinen Kasap, başarılı olan öğrencilerin ise istihdam edileceğini belirtti.

Projeye staj programından ziyade sosyal sorumluluk olarak baktıklarını da dile getiren Kasap, öğrencilerine 3'üncü ve 4'üncü sınıftayken iş hayatında uzun soluklu tecrübe ve pratik yapma imkanı sağlayacağını sözlerine ekledi.


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"Yetenek Yönetimi Projesi"Bereket EnerjiGediz ElektrikGediz İnsan Kaynakları Müdür Hamdi Kasapİzmir Ekonomi ÜniversitesiProf. Dr. Can Şımga Muğan
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