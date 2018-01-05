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GEKA'dan kültür turizmi ve kooperatifçilik projelerine destek

- Güney Ege Kalkınma Ajansınca 2018 yılı mali destek programı kapsamında, "Kültür Turizminin Geliştirilmesi" ve "Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi" başlıkları altında uygun görülen projelere toplamda 30 milyon lira destek sağlanacak - Muğla Valisi Civelek: - "2018 mali destek programı kapsamında 20 milyon lira bütçeli turizm projesi ile Güney Ege Bölgesi'nde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi ziyaret eden turist ve geceleme sayısının artırılması amaçlanıyor"

GEKA'dan kültür turizmi ve kooperatifçilik projelerine destek

MUĞLA (AA) - Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından, 2018 yılı mali destek programı kapsamında, "Kültür Turizminin Geliştirilmesi" ve "Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi" başlıkları altında uygun görülen projelere toplamda 30 milyon lira destek sağlanacak.

Muğla Valisi Esengül Civelek, GEKA'nın 2018 yılı proje teklif çağrısının detaylarının paylaşıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Aydın, Denizli ve Muğla'dan oluşan bölgenin sadece deniz, kum, güneş olanakları ve doğal güzellikleriyle değil, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de çok önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Bölgenin kültür turizmi bakımından istenilen seviyede olmadığını belirten Civelek, şöyle devam etti:

"Antik kentlerin, tarihi mekanların ve kültürel ögelerin turizme entegre edilmesiyle kültür turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi önemli. 2018 mali destek programı kapsamında 20 milyon lira bütçeli turizm projesi ile Güney Ege Bölgesi'nde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi ziyaret eden turist ve geceleme sayısının artırılması amaçlanıyor. Bu programa bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite rektörlükleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları başvuru yapabilecek."

Civelek, bu kapsamda uygun bulunan projelere asgari 100 bin lira azami 2 milyon lira destek sağlanacağını ifade etti.

- "Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı"

Ajansın kooperatifçilik alanında da çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Civelek, bölgedeki kooperatiflerin üretim, pazarlama, finansman ve yönetim süreçlerinde birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını gözlemlediklerini söyledi.

Civelek, "Yerel ürünlerin yerelde işlenmesi, tarımsal gelişme ve gıda güvenliği konularında kırsalda önemli aktörler olan kooperatiflerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2018 Proje Teklif Çağrısı kapsamında 10 milyon lira bütçeli Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı ilan edildi." dedi.

Vali Civelek, programla bölgede işleme, paketleme ve depolama süreçlerinin geliştirilmesi, pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik önceliklerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Program kapsamında kar amacı gütmeyen kooperatif ve birliklerin projelerine asgari 50 bin lira, azami 500 bin lira destek sağlanacağını bildiren Civelek, bölge paydaşlarını ve uygun başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla, Aydın, Denizli ve Muğla'da 8 Ocak'tan itibaren bilgilendirme toplantıları düzenleneceğini ifade etti.

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