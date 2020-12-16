Geleceğe güvenle bakıyoruz

Yapı malzemesi sektörünün lider kuruluşu, gazbeton üretiminde dünya lideri Türk Ytong, kuruluşunun 57’nci yıl dönümünü, düzenlediği online bir törenle ve fabrikalara canlı bağlantılar gerçekleştirerek çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, 2020 yılının getirdiği olağanüstü şartlar altında bile, güçlü bir şekilde geleceğe güvenle baktıklarını söyledi. Türk Ytong olarak 2020 yılında COVID-19 tedbirlerini alarak üretime ara vermeden inşaat sektörünün taleplerini karşılamak için çalıştıklarını belirtti.

Şirket kurucuları, ortakları, yönetici ve çalışanlarının bir araya geldiği online düzenlenen törende 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35 yıl Ytong çatısı altında görev yapanlara kıdem ödülleri dağıtıldı. İstanbul’daki yönetim merkezinden canlı olarak yayınlanan törende Ytong’un Antalya, Çatalca, Bilecik, Trakya ve Dilovası fabrikalarına canlı bağlantılar gerçekleştirildi.

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar konuşmasında inşaat sektörünün son yıllarda yaşadığı zorluklara salgın hastalığın da eklenmesiyle tüm sektörler gibi olumsuz etkilendiğini söyledi.

Ekonomi hayatı alt üst oldu

F. Fethi Hinginar, Çin’de başlayan ve bütün dünyaya hızla yayılan, yüzyılın en büyük salgın hastalığı bugüne kadar milyonlarca kişiye bulaştığına, bir buçuk milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek “Doktorlar ve tüm sağlık personelinin canları pahasına, büyük fedakarlıkla insanları kurtarmaya, iyileştirmeye çalıştıkları bir dönemi geride bırakıyoruz. Bu süreçte ekonomi, ticaret ve çalışma hayatı alt üst oldu. Bu şartlar altında Türk Ytong olarak bizler de hem çalışanlarımızın sağlığını korumak hem de üretime devam edebilmek için büyük bir mücadele verdik. Bu belirsiz ortamda büyük bir dayanışma gösteren ve bir arada olan tüm Ytong ailesini kutluyorum, sizlerle övünüyorum.” diye konuştu.

Tedbirleri aldık, üretim devam etti

Türk Ytong yöneticilerinin pandeminin başından itibaren kurdukları kriz masasının aldığı kararlarla birlikte fabrikalarda üretime devam ettiklerini sözlerine ekleyen F. Fethi Hinginar, “Aldığımız tedbirler sayesinde 2020 yılının bütün olağanüstü zorluklarına karşı bugün Türk Ytong olarak sapasağlam ayaktayız ve 2021 yılı için de geleceğe güvenle bakmaya devam ediyoruz. Geleceğe ışık tutacak, bizleri ve ülkemizi daha iyiye taşıyacak projelerle başarılara yol alacağımız bir dönem için hazırız.” dedi.