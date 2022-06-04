Plastik sektörünün sanayide diğer sektörlere katkısı çok büyük

Raporda yer alan plastik işletmelerinin, gücünü daha da arttırıp gözle görülür derecede önemli bir yere geldiklerini vurgulayan PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz, “Bugün otomotiv ve beyaz eşya gibi önemli bir yere sahip olan sektörlere baktığımız zaman, plastik sektörümüzün katkısı ve etkisi çok büyük. Her ne kadar pandemi ülkemizde sanayiye etki etmiş olsa da, gece gündüz demeden çalışıp üretmeyle, emekle sektörümüz sadece kendisine değil, başka sektörlere ve ülkemiz sanayisine de ciddi katkılarda bulunmuştur. Ayrıca otomotiv ve beyaz eşya dışında pandemi sürecinde sağlık ve gıda sektörü üzerinde yaptığımız katkılarla insan sağlığı açısından olumlu yansımalar oldu” dedi.

Plastik sektörü geleceğe yön veriyor

Plastiklerin esnek ve kolay işlenebilirliği açısından birçok farklı alanlarda kullanılabildiğinin altını çizen Ömer Karadeniz, “Bugün plastikler, hızlı bir şekilde geleneksel malzemelerin yerini almaya devam ediyor. Günümüzde döngüsel ekonominin yeri ve öneminden bahsederken, birçok plastik türü alternatif malzemelerle karşılaştırdığımızda çok rahat geri dönüştürülebilmektedir. Önümüzdeki senelerde de geri dönüşüm sektörüne en çok katkı sağlayacak olan ve geleceğe yön veren endüstrilerden biri plastik sektörüdür. Yeter ki hızlı büyüme devam etsin. Üretim devam etsin. Üretimin devam etmesi için sanayimizin çalışması devam etmeli, durmamalı. Ne kadar üretirsek o kadar güçleniriz. Sanayinin güçlenmesi demek ülkemizin gücüne güç katması demektir” dedi.

İSO 500’de daha çok plastik işletmesi yer alacaktır

Ülkemiz plastik sektörünün tüm yapısal sorunlarına ve noksanlarına rağmen diğer imalat sanayilerine kıyasla ortalamanın üzerinde büyüyeceği inancını dile getiren Ömer Karadeniz, “Otomotiv, beyaz eşya, ambalaj, tarım, elektrik elektronik ve inşaat başta olmak üzere 30’dan fazla sektöre ara girdi sağlayan ve bu yapısı sebebiyle en stratejik sektörlerden olan plastik sanayinin gelecek dönemde de ortalamanın üzerinde büyüyeceği ve İSO 500’de daha çok plastik işletmesinin yer alacağına inanıyoruz. Zira gelişen teknoloji plastik ve kompozitler gibi yenilikçi malzemelerin önünü hızla açmakta. Son yıllarda insanlığın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliği ile mücadelede en önemli strateji olarak karbon ayak izimizin azaltılması dile getiriliyor. Hatta Avrupa Yeşil Mutabakatı da karbon nötr ilk kıta olma yolunda öncelikli olarak bu stratejiyi benimsiyor. Bugün karbon salımının azalması için hem taşıt üretimleri hem de ambalajlarda daha hafif malzemelere ihtiyaç duyuluyor. İşte bu gereksinime bağlı plastiklerin her yerde kullanımı ve büyümesi sürecektir. Buna bağlı olarak da daha çok üretim ve katkı yapacak plastik işletmelerimiz olacak ve İSO 500’de daha fazla yer alacaklardır. Hedeflerimiz ve çalışmalarımız bu yönde. Pandemi sürecinde plastik sektörünün sanayiye yapmış olduğu katkılar çok önemli. Çatı kuruluş PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu olarak ülkemizin her yerinde sanayimizin gelişmesi için çaba sarf eden, çalışan tüm işletmelerin yanındayız ve desteğe hazırız” dedi.