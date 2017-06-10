ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun kadınlara mobil teknoloji eğitimi vermek için başlattığı, "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi eğitimleri 18 ilde, yaklaşık bin 400 kadının katılımıyla başladı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamındaki eğitimlere, sınavlarda başarılı olan kadınlar katılıyor. Projenin ilk kademesi olan yüz yüze eğitimler, illerdeki oda ve borsaların koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Eğitimlere katılacak kadınların, teknoloji sektöründe çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikirlerini hayata geçirmek için gerekli becerileri kazanmaları hedefleniyor.

- "Kadınların gücüne hep inandım"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, projeye ilişkin görüşlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün öğrendiğimiz şeyler, bir bakıyorsunuz bugün geçerliliğini kaybetmiş. Onun için hem birey, hem şirketler, hem ülke olarak gelişen dünyayı, teknolojiyi takip etmek, yakalamak, hatta başarılı olmak için bu teknolojilerde öncü olmak zorundayız. Ben kadınların gücüne hep inandım. Onları gelişen teknolojiyle buluşturacak bu projenin de çok olumlu sonuçlar doğuracağına inancım tam."

- Başarılı kadınlara "Silikon Vadisi" yolu

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, kadınların çağın teknolojilerindeki yetkinliklerini artırmak üzere ülke çapında gerçekleştirilen en geniş kapsamlı teknoloji eğitimi olarak dikkati çekiyor. Turkcell elçileri tarafından verilen eğitimler, projenin uygulanacağı 18 ildeki oda ve borsalar ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayarak, iş planı hazırlayan kadınlardan yapılacak seçim sonucunda belirlenecek girişimci adayları, Silikon Vadisi'ni ziyaret edecek, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinden mentorluk alacak ve potansiyel yatırımcılarla bir araya getirilecek.