"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"ne başvurular için son gün

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun, yazılım konusunda istihdam kapasitesini ve girişimciliği artırmak amacıyla yürüttüğü "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" kapsamında mobil teknolojiler geliştirerek bu alanda çalışmak isteyen 18 yaş üzeri kadınlar için başvuru süresi bugün sona erecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin teknoloji sektöründe kadın istihdamını artırmak, teknoloji üreten ülke olmasını sağlamak ve yerli insan kaynağıyla fark yaratan nesiller yetiştirmek vizyonuyla hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"nin ikinci yılı için başvurular bu akşama kadar devam edecek.



Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen proje, kadınları yazılım konusunda bilgilendirerek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmayı, bu alanda istihdam kapasitesini ve girişimciliği artırmayı hedefliyor. Proje kapsamındaki eğitime, lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirerek bu alanda iş kurmak, çalışmak isteyen kadınlar başvurabiliyor.



"Eğitim süreci", "proje geliştirme" ve "final" olmak üzere 3 aşamadan oluşan projeye başvurular, internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Tamamen ücretsiz bu projeye dahil olmak için "https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr" internet adresinden bugün akşama kadar başvuru yapılabilecek.



Değerlendirme sürecinin ardından 16 Şubat'ta eğitim aşamasına geçilecek. Eğitim programı, hem online hem de projenin düzenlendiği illerde Turkcell Akademi Geleceği Yazanlar eğitmenleri tarafından sınıf içi olarak verilecek. Yaklaşık 2 ay sürecek eğitim sürecinde 5 hafta sonunda toplamda 10 günlük sınıf içi eğitim gerçekleştirilecek.



- 21 ilde yüz yüze eğitim



Proje kapsamında Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon'da yüz yüze eğitim verilecek.



Katılımcılar tarafından geliştirilen projelerden finale kalarak ilk 3'e girmeye hak kazananların sahiplerine, düzenlenecek törende para da dahil birçok ödül verilecek. Projeler aynı zamanda Turkcell'in kitlesel fonlama platformu "Arıkovanı"nda da desteklenmeye devam edilecek. Projede finale yükselen başarılı kadın girişimciler, teknoparklarda staj ve istihdam imkanı bulacak veya kuluçka merkezinden faydalanma fırsatı yakalayacak. Ayrıca proje geliştirme aşamasına katılmaya hak kazanacak kadınlar arasından 100'ü seçilerek Turkcell bünyesinde yazılım test uzmanı olarak çalışabilecek.



Yaklaşık 5 bin kişinin başvurması beklenen projeye bu yıl Suriyeli sığınmacıların da dahil edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda "Merhaba Umut" uygulaması üzerinden ve diğer özel iletişim çalışmalarıyla program hakkında bilgilendirme yapılacak.



Proje kapsamında, dijital okuryazarlık eğitimleriyle beraber 3 yıl içinde 1 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.