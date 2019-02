Geleceğimiz Eğitim’de

Esra Eren Haberi/ Albert Einstein’nın eğitim üzerine söylediği çok güzel bir söz ile başlamak istedim yazıma. Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein



Ekonomik yetersizlikler ne yazık ki potansiyeli çok yüksek olan ve ülke için çok faydalı işler başarabilecek gençlerimizin sistem içerisinde eriyip yok olmasına neden olabiliyor.



Ben çocukken babam derdi ki çocuk okutmak en büyük sevaptır. Kendiside zamanında çocuk okutmanın onurunu mutluluğunu yaşamıştır. Ülkesini seven her bireyin ülkesine yapacağı en büyük yatırım çocuk okutmaktır diye düşünüyorum…





Ülkemizde eğitime destek dediğimizde ilk aklımıza gelen Türk Eğitim Vakfıdır.

Türk Eğitim Vakfını "Türkiye'nin Eğitim Vakfı" dır. Türkiye’nin her yerinden( Doğu, batı güney, kuzey) üstün başarılı çocuklara okuma olanağı sağlayarak Türkiye’nin en büyük değerleri olan üstün çocuklara sahip çıkarak ülkemizin her alanda kalkınmasını güçlenmesini sağlıyorlar. Ülkemiz için geleceğe çok büyük yatırım yapıyorlar.

Ülkesini seven ekonomik seviyesi yüksek olan her bireyin ülkemiz için yapabileceği en büyük katkı çocuk okutmaktır.



TEV, 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 hayırsever tarafından bu misyonla kurulmuştur.

Vakf bugünlere taşıya başta Kurucuları olamk üzere kıymetli mütevelli heyetleri, Yönetim Kurulu, bağışçıları ve tüm eğitim dostlarının emekleri ile TEV tam 52 yıldır büyümeğe devam etmiş ve bugün Mütevelli Heyet Başkanı ÖMER M. KOÇ’un dediği gibi Türkiye’nin eğitim Vakfı haline gelmiştir.

Ülkemiz için çok önemli bir görevi üstlenmiş olan TEV’in toplantıda olmaktan ve oradaki ülkemizin değerleri olan çocuklarımızla tanışmaktan çok mutlu oldum onur duydum. Ülkem için heyecanlandım, bu hafta bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim.





Türk Eğitim Vakfı’ndan Geleceğin Lideri 57 Üstün Başarı Bursu



Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2018-2019 eğitim yılında Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazanan bursiyerlerini kamuoyuna tanıttı. 57 başarılı genç bu seçkin bursu kazanarak geleceğin liderleri arasına katıldı. TEV Üstün Başarı Bursu ile eğitim hayatına devam eden gençlerin sayısı 192’ye ulaştı.



52 yıldır Türkiye’nin aydınlık geleceği için eğitime destek veren Türk Eğitim Vakfı (TEV), geleceğin liderleri olarak görülen üstün başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla 2007 yılında hayata geçirdiği Üstün Başarı Burs Fonu’ndan 2018-2019 eğitim yılında faydalanacak isimleri kamuoyuna tanıttı. 28 ilden toplam 57 öğrenci, TEV Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazandı. Böylelikle halen bu burstan yararlanan genç sayısı 192’ye yükseldi.



Basın toplantısına, TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV Yönetim Kurulu Üyeleri, TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, TEV Bağışçıları ve burs almaya hak kazanan başarılı gençler katıldı.



Basın toplantısında, bir ülke için en önemli sermayenin, o ülkenin geleceğini şekillendirecek gençler olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, “Türk Eğitim Vakfı ailesinin bir parçası olmaktan son derece gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar, eğitim görmek isteyen fakat maddi gücü yetersiz kalan yüz binlerce çocuğumuza destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Vakfımızın 40. kuruluş yılında hayata geçirdiğimiz TEV Üstün Başarı Bursları ile üstün başarılı ve liderlik özellikleri taşıyan gençlerimizi destekliyoruz. Daha önceki yıllardan devam edenlerle birlikte eğitimine destek olduğumuz bursiyerlerimize, 2018-2019 öğretim yılında toplam 2 milyon 200 bin Lira burs ödemesi yapılacak’’ dedi.



Koç, bağışçılarına teşekkür ederken burs almaya hak kazanan öğrencilere de seslendi. “Hepimize bu heyecanı yaşatan, gerek menkul ve gayrimenkul varlıklarını vakfımıza bağışlayarak, gerek bireysel ve kurumsal imkanları seferber ederek ülkemizin eğitimine büyük hizmet eden tüm hayırseverlere huzurunuzda şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli gençlerimiz, sizler; Cumhuriyet'in ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiye inanan, laik, adil, yenilikçi, kendine güveni tam, hür fikirli gençler olarak, memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderlerisiniz. Sizlere Ulu Önderimizin “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!” öğüdünü hatırlatarak, azminize ve başarma isteğinize olan inancımızı ifade etmek istiyorum. Öğrenimlerinizi tamamladıktan sonra gerçekleştirecekleriniz, tüm bilim ve eğitim camiası için örnek ve yol gösterici olacak, ülkemize ve insanlığa fevkalade faydalar sağlayacaktır. Sizin değerli katkılarınızla gelecekte daha da müreffeh ve aydınlık bir ülkede yaşayacağımıza eminim.”



Basın toplantısında konuşan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı; “Yurt içinde 250.000’e yaklaşan burs sayımız, Milli Eğitimin hizmetine sunduğumuz eğitim kurumları, uluslararası kuruluşlar ve üniversiteler tarafından vakfımıza sağlanan önemli işbirlikleri, yurt dışı burslarımız, mezunlarımızın iş, akademi ve sosyal hayatta her sene katlanarak artan gurur verici başarıları, yüksek lisans ve doktora programlarımız başarılı çalışmalarımızın göstergesidir. Üstün başarı bursu projemizi hayata geçireli tam 12 sene oldu ve bugüne kadar toplam 646 gencimiz vakfımızdan bu bursu almaya hak kazandı. Yeni bursiyerlerimiz ülkemizin 28 farklı ilinden gelerek ailemize katıldılar. İşte bu çeşitlilik, Vakfımızın Türkiye’nin vakfı olduğunun en güzel göstergesidir. Türk Eğitim Vakfı’nın amacı, sıradan olmayan gençlerin iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hak ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence altına alınmış olacaktır. Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız. Burs almaya hak kazanan arkadaşlarımızı kutluyor, nice başarılarını duymayı heyecanla bekliyoruz” dedi.

Basın buluşmasının 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelmesiyle ilgili anlamlı bir mesaj da veren Yırcalı, ‘’Malumunuz bugünün özel bir anlamı daha var. Sevginin kutlandığı 14 Şubat’ta etkinliğimizin olması güzel bir tesadüf oldu. Yürekleri öğrenme aşkı ile dolu gençlerimizin yolu bugün siz gönül dostlarımızla, eğitim dostlarımızla kesişti. Bizi bugün eğitime olan sevgimiz birleştirdi’’’ diyerek sözlerine devam etti.

Türkiye’de verilen en yüksek miktarlı eğitim bursu

Türkiye’de verilen en yüksek miktarlı burs olma özelliğine sahip olan TEV Üstün Başarı Bursu ile öğrencilere ayda ortalama 1.200 TL’lik eğitim desteği sağlanıyor. 2007 yılında hayata geçirilen TEV Üstün Başarı Bursu’ndan bugüne kadar toplam 646 genç faydalandı.



Türk Eğitim Vakfı’ndan aldıkları üstün başarı bursuyla hayatlarının nasıl bambaşka bir noktaya geldiğini anlatan yeni dönem TEV bursiyerleri davetlilere duygusal anlar yaşattı.



Öğrenciler davetlilere 14 Şubat temasında TEV Bir Dünya Çiçek Mutlu Gün Kartı hediye etti. Kartta yer alan mesajda, ‘’En büyük aşkımız eğitim! İçimizde sevgi olduğu sürece umutlarımız yeşermeye devam edecek. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza, onların hayallerine sahip çıktığınız için siz değerli destekçilerimize teşekkür ederiz. Yolu sevgiden geçen herkesin bu özel günü kutlu olsun’’ denildi.