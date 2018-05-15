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"Geleceğimiz Turizm" toplantısı

- TÜROFED Başkanı Osman Ayık: - "Biz 32 milyar dolar gelir elde ediyorsak, bunun yüzde 96'sı bu ülkenin kendi kaynaklarıyla yarattığı bir şeydir. Bu sektör Türkiye'deki katma değeri en yüksek stratejik sektörlerden bir tanesidir"

MUĞLA (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Biz 32 milyar dolar gelir elde ediyorsak, bunun yüzde 96'sı bu ülkenin kendi kaynaklarıyla yarattığı bir şeydir. Bu sektör Türkiye'deki katma değeri en yüksek stratejik sektörlerden bir tanesidir." dedi.

Ayık, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Geleceğimiz Turizm" konulu toplantıda, 2017'de tüm dünyada yüzde 7'lik büyüme yaşandığını, turizmin şahlandığını söyledi. Geçmiş yıllarda bu oranın yüze 3 ile 4 arasında seyrettiğini anlatan Ayık, "Bu artış rakamlarına göre 1,3 milyar insan seyahat etmiş, 1,2 trilyon dolarlık gayri safi hasıla yaratılmış. 2017'de cari açığın yüzde 40'tan fazlasını turizmden elde ettiğimiz gelirlerle kapattık." diye konuştu.

Türkiye'nin 150-160 milyar dolar ihracat yaptığına dikkati çeken Ayık, şöyle konuştu:

"Türkiye, 150-160 milyarlık ihracat yapabilmek için, yaklaşık 100 milyarlık mal ithal etmek zorunda. Bizim sektörümüzde böyle bir şey yok. Biz ürettiğimiz hizmetin yüzde 96'sını tamamen bu ülkenin kıymetlerinden, değerlerinden yapıyoruz. En önemlisi de iş gücüyle, emeğiyle yapıyoruz. Türkiye'de bizim sektörümüz istihdamda yüzde 13'lerin üzerine çıkıyor. Biz 32 milyar dolar gelir elde ediyorsak, bunun yüzde 96'sı bu ülkenin kendi kaynaklarıyla yarattığı bir şeydir. Bu sektör Türkiye'deki katma değeri en yüksek stratejik sektörlerden bir tanesidir. 2018 çok iyi başladı. Yüzde 30'luk bir artışla başladı. Nisanda bu tempo artarak sürüyor. Mevsimsellik bizim sektör için çok önemlidir. Dünyadaki toplam seyahatlere bakıldığında bunun yüzde 53'ü tatil amacıyla yapılıyor. Dünyada en çok tatile çıkan kitle, Kuzey yarım küre."

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da ilçenin tarihi ve turistik yapıları hakkında bilgi verdi.

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BodrumEkonomiMuğlaOsman AyıkTurizmTÜROFED
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