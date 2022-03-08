Geleceğimizi sigortalamak için ilk büyük adımı attı

Geleceğimizin sigortası öğretmenlerimiz için harekete geçen Doğa Sigorta, yeni bir iş birliğine gidiyor. “Kanser Destek Yardımı ve Ferdi Kaza Sigortası” poliçesi ile ilkokul öğretmenlerine güvence sağlamak amacıyla Doğa Sigorta ve İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

8 Mart Salı günü Hilton Bosphorus Otel’de gerçekleşen tanıtım toplantısı ve imza törenine Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Genel Müdür Coşkun Gölpınar, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Tümer ve Adnan Sığın, Kurumsal Satış ve Alternatif Dağıtım Kanalları Grup Müdürü İpek Güner, Sağlık Sigortaları Müdürü Emine Köse, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Genel Müdür Mintez Şimşek, Genel Müdür Yardımcısı Murat Tekin ve diğer yöneticiler ile Milli Eğitim İlçe Müdürleri, seçkin davetliler ve basın temsilcileri katılım gösterdi.

287 BİN İLKOKUL ÖĞRETMENİNİ KAPSAYACAK

Doğa Sigorta ve İLKSAN arasındaki anlamlı iş birliğinin önemine değinen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, “Doğa Sigorta olarak, geleceğimizi inşa ederken atacağımız adımlarımızı öğreten öğretmenlerimize dayanışma ve yardımlaşma konusunda her zaman destek olan İLKSAN ile iş birliği yapmak bize gurur ve onur veriyor” dedi.

Sağlık sigortalarının kişilere sağladığı faydalara değinen Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, yapılan iş birliği ile birlikte İLKSAN üyesi 287 bin ilkokul öğretmeninin “Kanser Destek Yardım ve Ferdi Kaza Sigortası” teminatına ihtiyaç duyması halinde Doğa Sigorta güvencesi ile destek sağlayacaklarını belirtti.

Sağlığın ve sağlıklı olmanın farkındalığının pandemi döneminde artış yaşadığına değinen İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, yapılan iş birliğinin İLKSAN üyeleri için önemli bir adım olacağını belirtirken, iş birliği konusundaki mutluluğunu paylaştı. Sağlık ve sosyal yardımın İLKSAN’ın kuruluş amaçları arasında olduğunu aktaran İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek, yapılan iş birliğinin Türkiye’de ilk defa olacak bir kapsayıcı sağlık destek yardımı olduğuna dikkat çekti.

İmza töreninin ardından, Doğa Sigorta ve İLKSAN arasında yapılan iş birliği hakkında bilgilendirme sunumu yapan Doğa Sigorta Kurumsal Satış ve Alternatif Dağıtım Kanalları Grup Müdürü İpek Güner, Doğa Sigorta’nın sağlık konusuna ve sağlık sigortalarına verdiği önem ile bu alandaki tecrübesine dikkat çekti.

Kanser Destek Yardımı ve Ferdi Kaza Sigortası poliçesinin kapsamını ve detaylarını anlatan Doğa Sigorta Sağlık Sigortaları Müdürü Emine Köse, iş birliği kapsamında sunulan “Kanser Destek Yardım ve Ferdi Kaza Sigortası”nın büyük bir gruba hem kritik hastalık hem de ferdi kaza sigortası ve özel asistans hizmeti sunulması noktasında Türkiye’de bir ilk olduğu bilgisini verdi.

Poliçe başlangıcından sonra ortaya çıkan kanserlerde Evre 1 ve üzerindeki evreleri kapsadığını belirtirken, asistans destek paketi kapsamında; Profesör Doktor muayenesi, tıbbi danışmanlık, PET/CT çekimi, radyoterapi, kemoterapi, MR-BT görüntüleme, ilaç organizasyon desteğinin verileceğini söyleyen Emine Köse, iş birliği ile birlikte sunulan Ferdi Kaza Sigortası kapsamında yer alan geniş teminat seçenekleri hakkında bilgi vererek; motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanma, vahşi hayvan avcılığı, dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilimum sporlar gibi birçok tehlikeli sporun teminat kapsamında yer alan durumlar olduğunu aktardı.