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"Geleceğin En Güvenilir Ürünü" ödülü Mesut Demir'e gitti

Pandemi ile birlikte çalışmalarına hız veren Güvenilir Ürün Platformu 15 bin işletmeye verdiği eğitimden sonra dün Bayim Olur musun Fuarı’da yaptığı etkinlikte çok önemli isimleri biraraya getirdi ve daha güvenilir İstanbul paydasında buluşturdu.

"Geleceğin En Güvenilir Ürünü" ödülü Mesut Demir'e gitti

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, yerel yönetimler ve çok sayıda kurum ile yaptığı işbirliği ile 15 bin işletmeye güvenilirlik eğitim veren Güvenilir Ürün Platformu’nun Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Güvenilir İstanbul2023 etkinliğini gerçekleştirdi.

Etkinlikte güvenilirlik konusunda çalışma yapan kurum ve kişilere ödüller takdim edildi. Çevreye karşı hassasiyeti ile üretim şeklini belirleyen The Pro Ecoo Başkanı Mesut Demir. bunun yanı sıra doğaya karışabilen kağıt pipet üretimiyle plastik pipetlere karşı atağa geçti. Bu duyarlılığından dolayı Bayim Olur Musun Fuarı’nda gerçekleşen ‘Güvenilirİstanbul2023’ etkinliğinde ‘En Çevreci İş İnsanı’ ödülüne layık görüldü… Mesut Demir’in ödülünü Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Genel Koordinatörü Demet Kalendergil takdim etti.

Güvenilir Ürün Platformu’nun Bayim Olur Musun Fuarı kapsamında düzenlediği ve Özgen Nama, Osman Cenk Akın, Nadir Güllü, Erol Naim Özgüner ve Enes Örer’in konuşmacı olduğu etkinlikte güvenilirlik konusunda önemli mesajlar verildi ve bu alanda çalışma yapan kurum ve kişilere ödülleri takdim edildi.

KİM NE DEDİ

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde yapılan etkinlikte konuşan İstanbul Halk Ekmek Mütevelli Heyet Başkan Vekili Özgen Nama önümüzdeki günlerde Avrupa’nın en büyük ekmek fabrikası açacaklarını belirterek, “Burada herkesin hayali olan ekşi maya ekmek yapacağız” dedi.

Beltur Genel Müdürü Osman Cenk Akın, “Alımları çok sıkı tuttuklarını belirterek, en iyisini alıp vatandaşla buluşturuyoruz. Kooperatiflere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İstanbul halkına en iyisi sunmaya çalışıyoruz” bilgisini verdi.

Güvenilirliğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü de “Ben evde torunlarıma yedirmediğimi müşteriye satmam bu nedenle yıllardır en çok tercih edilen oluyoruz” diye konuştu.

İBB Bilişim Daire Başkanı Dr.Erol Naim Özgüner güvenilirliğin bilişimde çok öne çıktığını belirterek, “Güvenlik güvenilirlik siber alandan geçiyor” değerlendirmesini yaptı.
Oğuz Gıda CEO’su Enes Örer ise “güvenilirlik markalaşmaya büyük katkı yapıyor” diyerek bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.


 

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Mesut DemirGüvenilir ürün PlatformuBayim Olur Musun Fuarı
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