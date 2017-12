Geleceğin ışıklarını Perşembe yakacak

Ülkemizdeki sürdürülebilir turizm çalışmalarına katkı sağlamak, turizm alanındaki istihdamı artırmak ve turizmin yerel kalkınma boyutuna dikkat çekmek amacıyla yürütülen Gelecek Turizmde’nin 2018’de destekleyeceği projeler belli oldu.

10 yıldır devam eden “Gelecek Turizmde” ile Ordu’nun Perşembe, İstanbul’un Şile ilçeleri ve Çanakkale’deki sürdürülebilir turizm projeleri desteklenecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen Gelecek Turizmde’nin 2018’de destekleyeceği projeler şunlar:

Perşembe’nin Işıklarını Kadınlar Yakacak (Perşembe, Ordu):

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği tarafından Perşembe Sanayici ve İşadamları Derneği ortaklığıyla yürütülecek olan “Perşembe’nin Işıklarını Kadınlar Yakacak” projesi ile Sakin Şehir unvanına sahip Perşembe’nin yöresel lezzetlerin tanıtılması, yöre halkının ekonomik olarak güçlendirilmesi ve yeni kadın girişimcilere destek olunması amaçlanıyor.

Proje ile yörenin kadın girişimciler ev pansiyonculuğunu başlatacak, konuklarına bölgenin tarihini, lezzetlerini ve bölgenin “Klimatizm” özelliğini tanıtacak. Konuklarıyla birlikte bölge otlarını toplayarak pişirecek, ilçenin ana geçim kaynağı olan fındık bahçelerine turlar düzenleyecek. Yerel tatlar paketlenerek satışa sunulurken, özgün Perşembe helvasının markalaşması için çalışmalar yürütülecek.

Ovacık Köyü’nde Bir Gün (Şile, İstanbul):

Şile’nin Ovacık Köyü’nde gerçekleştirilecek “Ovacık Köyünde Bir Gün” projesi, Ovacık Köyü Kadın Tohum Derneği tarafından Şile Belediyesi ve Şile Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği ortaklığıyla yürütülecek. Proje ile yerel halk, konuklarına geleneksel gıdanın ata tohumundan yetiştirilip, hasat edilmesi ve pişirme sanatını tecrübe ettirecek. Yöresel yemek eğitimleri ile tarifler reçetelendirilecek. Tüm bunları deneyimlenirken, sorumlu turist ve sorumlu işletme prensibi doğrultusunda; yöre halkı ve misafirler çevresel etki konusunda da bilgilendirilecek. Hedef; yörede sürdürülebilir bir turizm hareketi yaratarak, yerel halkın geçim kaynaklarını çeşitlendirmek...

Truva Kültür Rotası (Çanakkale):

Gelecek Turizmde’nin 5. Dönem projelerinden biri olan “Truva Kültür Rotası” Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı tarafından Çanakkale Valiliği ortaklığıyla yürütülecek.

Proje kapsamında, Ezine ve Ayvacık ilçelerine bağlı köylerde yürüyüş ve bisiklet yolları düzenlenecek. Bu rotanın tescillenerek “Kültür Rotası” kapsamına girmesi planlanıyor. Ayrıca yürüyüş yolu üzerinde bulunan köylerde ziyaretçilere dinlenme ve konaklama hizmeti sunulmasına olanak tanınacak.

“Gelecek Turizmde” 10 yılda 16 ödülün sahibi oldu



2007-2013 yılları Aravindan Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Çoruh Vadisi’nde turizm eksenli yerel kalkınma modeli ile başlayan çalışma, kazanılan bölgesel deneyimin 2013 yılında ulusal düzeye taşınmasıyla bugünlere geldi. Türkiye'de turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesini sağlayan ve girişimciliği teşvik ederek yerel rol modellerin oluşturulmasına zemin hazırlayan “Gelecek Turizmde” ile Türkiye’nin dört bir yanındaki projelere destek verildi. Misi Köyü (Bursa), Seferihisar (İzmir), Mardin, Safranbolu (Karabük), Şanlıurfa, Malatya, Edremit (Balıkesir), Saimbeyli (Adana), Keçiborlu (Isparta), Foça (İzmir), Demre (Antalya) ve Buldan (Denizli)’dan projeler desteklendi. Turizm eğitimleri, seminerler ve destek fonu ile 150 bin kişiye ulaşıldı ve son 3 yılda 250 kadının istihdamı sağlandı. Gelecek Turizmde, elde ettiği başarılarla ulusal ve uluslararası alanda toplam 16 ödülün de sahibi oldu.

