Geleceğin işlerine yatırım yapacak

Türkiye’nin köklü şirketlerinden İnci Holding, başarılı iş sonuçlarıyla kapattığı 2020’nin ardından 2021’de de iki haneli güçlü bir büyüme hedefi koydu. 69 yıldır Türkiye ekonomisine katma değer yarattıklarını belirten İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, “Yeni dönemde de temkinli bir iyimserlikle mevcut faaliyet alanlarımızda kapasite artırıcı, ürün ve hizmet geliştirici projeleri devreye alacağız. Geleceğin iş alanlarına yönelik yatırımlarımız da devam edecek” dedi.

10 şirket, 3 bin çalışanla Ege’den dünyaya açılan İnci Holding, 2021’de de büyüme trendini artırarak sürdürmeyi planlıyor. Pandemi gölgesinde geçen 2020’yi çevik yönetim anlayışıyla grup şirketlerinde büyümeyle kapatan İnci Holding, bu yıl için temkinli iyimserliğini koruyor ve büyüme planlarını bu çerçevede yapıyor.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, bu yılki iş stratejilerini mevcut faaliyet alanlarında büyüme ve geleceğin iş alanlarına yatırım olarak belirlediklerini açıkladı. Gök, “2020’de pandemi sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak ve krizin getirdiği fırsatlara da odaklanmak için tüm grubumuzda koordinasyonlu bir şekilde ve çevik yönetim anlayışıyla hareket ettik. Bu zorlu yılda çalışanlarımızın sağlığını ve iş güvencesini önceliklendirerek istihdamımızı koruduk ve nakit ve kâr odaklı büyümemize devam ettik. Tüm önlemlerimizle başarılı iş sonuçlarını 2021’de de yakalayacağımızı öngörüyoruz” dedi.

“Büyüme öngörüyoruz”

Grup şirketlerinde üretim ve ihracatın tüm hızıyla sürdüğünü belirten Gök, 2021’de de faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda iş planını nakit ve kâr odağını sürdürerek büyüme öngörecek şekilde yaptıklarını ifade etti. Gök, “Toplam üretimimizin yüzde 60’ını altı kıtada 100’ü aşkın ülkeye ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz jant, akü ve minibarları Ege’den dünyaya ulaştırıyoruz, çok sayıda ülkeye lojistik hizmeti veriyoruz. 2021’in ilk çeyreğinde hedef pazarlarımızda geçici bir daralma öngörmekle birlikte, aşıların yaygınlaşması ve etkileriyle orantılı olarak 2021’in ikinci çeyreğinden itibaren toparlanma olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Fırsatlara odaklandık”

2021’in hem otomotiv hem de lojistik sektöründe daha iyi bir yıl olacağını öngördüklerini söyleyen Gök, “İnci Grubu olarak sadece risklere değil fırsatlara da odaklanıyoruz. Pandemi süreciyle birlikte Avrupa, Asya’dan olan tedarik riskini azaltmak üzere yeni kaynak arayışına girdi. Bu bağlamda otomotiv ve lojistik sektörlerinde kapasite artışı ile ürün ve hizmet geliştirici projelerimizi ön planda tutacak bir planlama yaptık. Turizm sektörünün 2023’ten önce 2019 seviyesine gelmesi beklenmediği için en zorlu toparlanmayı bu sektörde yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bu sektörde hizmet veren ve ürettiği otel ekipmanları birçok zincir otelde yer alan ISM Minibar şirketimizde oyun planımızı toparlanma sürecinin daha uzun soluklu olacağını öngörerek, hizmet ve ürün paletini farklı sektörlere de genişletecek şekilde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz”

Gök, mevcut faaliyet alanlarındaki global ortaklıklardan güç aldıklarını da belirtti. Gök, “Bu yıl mevcut faaliyet alanlarımızda öngördüğümüz kapasite artırıcı, ürün ve hizmet geliştirici projeleri devreye alacağız. Avrupa başta olmak üzere mevcut faaliyet alanlarımız ile sinerji yaratabileceğimiz yeni alanlardaki yatırım fırsatlarını da bir diğer öncelik alanı olarak görüyoruz. Vizyonumuz ve stratejimiz doğrultusunda ana faaliyet alanlarımızda gerçekleştirdiğimiz global ortaklıklarla Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm gibi alanlarda güçlü bir performans ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.

İnci Holding’in stratejik yatırımcısı olduğu girişim sermayesi fonu Vinci de, bu yılın ilk ayında ShipsGo’ya yaptığı yatırımla portföyüne altıncı şirketi ekledi. Gök, “Vinci ile edindiğimiz deneyimden aldığımız güçle, holding olarak ilk direkt teknoloji yatırımımızı da geçen yıl eylül ayında yüksek güçlü akıllı invertörler ve elektrikli araçlar için tasarlanmış şarj cihazları alanındaki uzmanlığı ile öne çıkan ABD merkezli Rhombus şirketine yaptık. Vinci’nin içinde olduğu ekosistem ve holdingin direkt teknoloji yatırımları ile faaliyet alanlarımızdaki şirketlerimizin entegrasyonunu, yaratacağı potansiyel değer açısından çok önemli buluyoruz.” diye konuştu.

İnci Holding Hakkında:

Temelleri Cevdet İnci tarafından 69 yıl önce atılan, ağırlıklı olarak otomotiv tedarik sanayinde faaliyet gösteren İnci Holding’in bugün 3 bin çalışanı ve 10 şirketi bulunuyor. Son 10 yıldır aralıksız büyüme trendi gösteren İnci Holding, akü ve jant üretimiyle otomotiv tedarik sanayi sektörünün yanı sıra lojistik ve otel ekipmanları sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. İnci Grubu ürünlerinin yüzde 60’ını 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetilen bir aile şirketi olan İnci Holding, Türkiye ekonomisine katkıları ile sürekli olarak gelişimini sürdürüyor.