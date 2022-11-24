Geleceğin mikro girişimcileri Z kuşağı olacak

Türkiye’de doğrudan satışın gelişmesi için 28 yıldan bu yana çalışmalarını sürdüren Doğrudan Satış Derneği (DSD) sektöre dair içgörülerini ve gelecek yıldan beklentilerini paylaştı. DSD üyesi olan Amway, Avon, Farmasi, Forever, Herbalife Nutrition, Huncalife, Kyäni, LR Health & Beauty, Oriflame, Tupperware şirketlerinin genel müdürlerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda sektörün nabzı tutuldu.

Doğrudan satış sektörünün yükselen ivmesi

Sektörde daha fazla kişiye iş fırsatı yaratmak hedefiyle yola çıktıklarını ve çeyrek asırdan bu yana bu konuyu görev edindiklerini belirten Doğrudan Satış Derneği Başkanı Ediz Haksal şöyle konuştu: “Mikro girişimciliğin yükselişi, pandemi döneminde artan esnek çalışma talebi ve ek gelir arayışı doğrudan satış sektörünün istikrarlı bir şekilde büyümesini sağladı. 2022 yılı itibarıyla dünyada 186 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan doğrudan satış sektörü, 128 milyona yükselen girişimci sayısı ile yüzde 1,5 oranında büyüme hızına ulaştı.

Türkiye’de 2023’te çift haneli büyüme bekleniyor

Türkiye’nin sektörde, AB ülkeleri arasında büyüme oranında pozitif ayrıştığını belirten Ediz Haksal: “Doğrudan satış sektörü AB’de 2021 yılında yüzde 3 büyüme göstermişken Türkiye’de ciro bazlı büyüme bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,4 artarak 2021 yılında 3,5 milyar TL’ye ulaştı. Hedeflerimiz doğrultusunda 2022’de geçen yılın rakamlarını koruyan sektörün, 2023’te çift haneli büyüyeceğini öngörüyoruz. Doğrudan satıştaki toplam harcama artışının ise yüzde 35’i wellness (zindelik), yüzde 25’i kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ile yüzde 16’sı ise ev alet ve gereçlerinden geldi” dedi.

“2030’a kadar büyüme trendi devam edecek”

Ediz Haksal sektörün önde gelen şirketleri olan üyelerinin yarattığı sinerjiyi ile büyüme trendinin devam edeceğini belirtti. Uzun vadeli hedeflerini açıklayan Ediz Haksal şöyle konuştu: “Her yıl çift haneli büyüme rakamlarını yakalıyoruz. Bu durumun 2030 yılına kadar da sürmesini bekliyoruz. Ayrıca; 2030 yılı itibarıyla 10 milyon doğrudan satıcı yani mikro girişimciye ulaşacağız. Sektör olarak adaptasyona, çağı yakalamaya büyük önem veriyoruz. Mikro girişimcilerimiz ve tüketicilerimizin bir adım ilerisinde olabilmek çok önemli. İnternet üzerinden alışveriş sektörümüz için de büyük bir güç, bu alana daha çok yatırım gündemimizde.

Ancak internet satışları doğrudan satışın ana kolu olan sosyal satışı olumsuz etkilemeyecektir. Tüketicilerin arkadaş tavsiyesine biçtiği değer hâlâ çok yüksek, bu durum sürdüğü müddetçe sosyal satış varlığını koruyacak.”

Z kuşağı geleceğin mikro grişimcileri

Doğrudan satış yapanları yalnızca bir satış temsilcisi olarak değil mikro girişimciler olarak konumlandırdıklarını belirten Ediz Haksal, mikro girişimciliğin, pandemi döneminde artan esnek çalışma talebi ve ek gelir arayışının artması gibi sebeplerle sektörün istikrarlı bir büyüme trendini yakaladığının altını çizdi. Uzun vadede geleceğin mikro girişimcileri olarak derneğin radarında Z kuşağı olduğunu belirten Ediz Haksal, şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde yoğunlaşacağımız bir başka alan ise Z kuşağı. Z kuşağı kendi işinin sahibi olmayı, çalışma saatlerini kendi ayarlamayı çok önemsiyor. Bizim mikro girişimci tanımımızla da çok uyumlu olan bu beklentileri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Z kuşağı geleceğinin mikro girişimcileri olacak, onları daha iyi anlamayı ve birlikte bir yol haritası çizmeyi önemsiyoruz.”

Kadın mikro girişimciler için kariyer olanakları

Doğrudan satış sektörünün sağladığı fırsat eşitliği ve finansman ihtiyacı olmadan kazandırdığı girişimcilik becerileri ile mikro girişimciliğin ülkemizde liderliğini yaptığını belirten Ediz Haksal, sektörün yüzde 70 oranında kadın girişimcilerden oluşan toplam 1,5 milyonu aşkın doğrudan satış temsilcisine istihdam olanağı sağladığını belirtti.

Derneğin tüketici haklarının gözetilmesine, bağımsız satıcılara destek olunmasına yönelik kural ve standartların belirlenmesinde aktif rol oynadığının altını çizen Ediz Haksal, sektörün gelişimine yönelik derneğin yeni dönem planlarını ise şöyle açıkladı: “Doğrudan satış sektöründe dünyada yaklaşık 128 milyon, Türkiye’de ise 1,5 milyon serbest girişimci bulunuyor. Doğrudan satış sektöründe yer alan girişimcilerin yüzde 70'inden fazlasını oluşturan kadın girişimcilerin desteklenmesini, bu alanı bir kariyer planı olarak görmelerini ve kendilerini bu sektörde geliştirmelerini çok önemsiyoruz.”