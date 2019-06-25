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Geleceğin mühendislerinden “havalı“ çözümler

TUSAŞ, havacılık sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla 2018-2019 öğrenim yılında üniversitelerle 23 sanayi odaklı lisans bitirme projesi yürüttü.

Geleceğin mühendislerinden “havalı“ çözümler
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Özgün ve milli hava platformlarına yönelik bir dizi projeyi hayata geçiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), bu projelerde görev alacak geleceğin mühendislerini sektöre hazırlamaya yönelik çalışmalar da yürütüyor.

TUSAŞ, stratejik ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, geleceğin mühendislerinin sektöre katkı vermesi ve yeteneklerinin gelişimine olanak sağlaması amacıyla 2018-2019 öğrenim yılında üniversitelerle 23 sanayi odaklı lisans bitirme projesi gerçekleştirdi.

Lisans son sınıf öğrencilerinin akademik danışmanları rehberliğinde TUSAŞ uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev aldığı Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi faaliyetleriyle şirketin stratejik ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağı yetiştirilmesi, geleceğin mühendislerinin çok taraflı araştırmalarda yer alması ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda yürütülen projelerde, TUSAŞ'taki çalışmalarla tanımlanan bir üretim ve tasarım sorununun çözülmesinin hedeflenmesi, TUSAŞ'ta uygulama potansiyeli olan ürün, yöntem, süreç iyileştirilmesine ve/veya geliştirilmesine katkı sağlanması beklendi.

Projelerde İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Ankara, Gazi, Hacettepe, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Başkent, Eskişehir Osmangazi, Yıldırım Beyazıt, Konya Teknik, Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerinden 81 öğrenci görev aldı.

Tasarımdan modellemeye kadar

Genç mühendisler, öğretim yılı boyunca Atak Helikopteri Montaj Hattında Zaman ve Maliyet Kayıplarının Azaltılması, Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Olmadan Çoklu Görüntü Birleştirme ile Hava Aracı Konumlandırma, Kargo Taşıma İçin İnsansız Hava Aracı Tasarımı, Elektrikli Hava Araçları İçin Elektrik Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi Modellemesi ve Benzetimi, Uçak Pistinde Gezen Robotla Yabancı Madde Tespiti, Kanat Hücum Kenarının Kuş Çarpması Durumunda Davranışlarının İncelenmesi, Elektrikli Hava Araçları İçin Elektrik Güç Üretim ve Dağıtım Sistemi Modellemesi ve Benzetimi gibi projelerin başarısı için çaba harcadı.

Öğrenciler, projelerin sonuçlarını TUSAŞ Akıncı Tesisleri'nde düzenlenen TUSAŞ Genç Mühendisler Semineri 2019 etkinliğinde paylaştı.

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