Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon food istanbul Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

Gelecek Araştırmaları Merkezi için sözleşme imzalandı

- Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Gelecek Araştırmaları Derneği arasında "Gelecek Araştırmaları Merkezi Fizibilite Çalışması" için sözleşme imzalandı

Gelecek Araştırmaları Merkezi için sözleşme imzalandı
banner17

ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Gelecek Araştırmaları Derneği arasında "Gelecek Araştırmaları Merkezi Fizibilite Çalışması" için sözleşme akdedildi.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan "Gelecek Araştırmaları Merkezi Fizibilite Çalışması" başlıyor. Gelecek Araştırmaları Derneği tarafından yürütülecek çalışmada, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü proje ortağı olarak yer alıyor.

Projeye ilişkin sözleşme, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ve Gelecek Araştırmaları Derneği Başkanı Coşkun Dolanbay'ın katıldığı törende imzalandı.

Ankara'da bir "uzgörü merkezi" kurulması, buna ilişkin metodolojilerin geliştirilmesi ve pilot çalışmaların yürütülmesi hedeflenen projenin 6 ayda tamamlanması planlanıyor.

Projeyle ayrıca, akıllı uzmanlaşma alanlarının tanımlanması ve yüksek potansiyele sahip sektörlerin belirlenmesi öngörülüyor.

Proje sonunda bölgesel politikalara yön verebilecek ve liderlik yapacak bir Gelecek Araştırmaları Merkezinin kurulması için gerekli kurumsal yapı, organizasyon yapısı, hukuksal model ve sürdürülebilirlik modelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kalkınma AjansıGelecek Araştırmaları Merkezi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1