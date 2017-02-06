Gelecek Emin Ellerde

7-13 yaş aralığındaki çocuklara oyun oynar gibi bilgisayar programlamayı (kodlama) öğretme seferberliği başlatan Vodafone, Türkiye'nin 5 ilinde 1000 çocuğa ulaştı. Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel bu yıl 1000 çocuğa daha ücretsiz kodlama öğreteceklerini belirterek "Eğitimi ünlü teknoloji üniversitesi MIT'nin 'skrech' adlı programıyla veriyoruz. Çocuğun aklına tasarım fikrini aşılıyoruz" dedi.



Müfredata girmeli



Eğitimin ilköğretim için Milli Eğitim müfredatına girmesinin de hedeflendiğini anlatan Hasan Süel şunları söyledi: "Kodlamayı müfredata ne kadar erken koyarsak geleceğin tüketen değil üreten nesillerini yetiştirebiliriz. Biz bu konuda Habitat ile ilerlemeye karar verdik. Eğitimler gönüllülük esasına dayalı. Geleceğin mimarları olacak çocuklarımıza know-how (bilgi transferi) yüklüyoruz."



Yurtdışı eğitim



Bu yıl en az 5 ile daha girilmesinin planlandığını ifade eden Süel, "Haftada 4-5 saatlik algoritma temelli gerçekleştirilen bu programlar tüm Türkiye'ye yayılacak. Üstün başarılı öğrenciler yurtışına özel eğitime de gönderilecek. Türkiye'de yeterli sayıda eğitmen de var" diye konuştu. Süel ayrıca Aydın'da başlattıkları Akıllı Köy projesinde ise vatandaşa akıllı teknoloji üzerinden dijital tarımı öğrettiklerini de kaydetti.





Ezgi Nihal Yalçın(11): Burada bilgisayarları nasıl yönetebileceğimizi öğrendik. Eskiden bilgisayarlar bir odayı kaplıyorlarmış. Oyunlara hareket katmak için daha keskin komutlar vermeyi öğrendim. Eskiden bunlar çok daha zormuş şimdi çok kolay.



Defne İnce (12): Bilgisayarda çok oyun oynuyorum. Daha önce kendi kendime oyun yapmayı denemiştim ama olmamıştı. Şimdi burada öğrendiklerimle kendi istediğim oyunu kodlayabilirim.



Yaren Yalçın (11): Program yapmak çok eğlenceliydi. Kendim oyun yazmak istiyorum ileride. Oynadığım oyunları daha da geliştireceğim. Böylelikle nasıl oyun oynamak istiyorsam onu kendi kendime yapabileceğim.



Efe Arda (10): Her şeyi çok iyi anlıyorum. Oyun yazmayı öğrendik. Oyun oynamayı çok sevdiğim için bende program yazmak istiyordum. Oynadığım oyunlar çok karışık geliyordu. Şimdi nasıl yapıldığını anladım.



Emre Ballım (7): Kodlamayı öğrettiler bize. Onların söyledikleri tuşlara basınca oyundaki kedinin nasıl hareket ettiğini anladık. Oyunları kendi kendime yapacağımı bilmiyordum. Artık istersem kendi istediğim şekilde oyunu kodlayarak hazırlayabilirim.



Murat GÜLDEREN / POSTA