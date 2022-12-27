Gelecek madende dedi tasarımcılara ödüllerini verdi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından 11’inci kez düzenlenen ve toplamda 322 projenin başvurduğu Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Profesyonel ve öğrenci olmak üzere 2 kategoride ödüllerin verildiği yarışmada konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Yaptığımız çalışmaların daha fazla değer kazanması için doğal taşlarımızın, tasarım açısından güçlü, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı, üretilebilir ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Doğal Taş Tasarım Yarışmamız ile de aslında bunları yakalamayı amaçlıyoruz.” dedi. İMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Tasarım Yarışması Komite Başkanı Funda Bekişoğlu da “İnsanoğlu modern bir hayat yaşıyor ve modern hayatı besleyebilmek için de madenlerimizi en güzel şekilde, hakkıyla kullanabilmemiz gerekiyor. Bunu da ancak tasarımla sağlayabiliriz” diye konuştu.

Bu yıl 11’inci kez düzenlenen Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması sonuçlandı. Yarışmaya öğrenci kategorisinde 89, profesyonel kategoride ise 233 başvuru geldi. Toplamda 322 başvurunun geldiği yarışmada 12 proje ödüllendirildi. Dış Ticaret Kompleksinde düzenlenen ödül törenine İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu, Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması jüri üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Düzenlediğimiz bu yarışmayla Türk doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılmasını, özgün ürünlerin tasarlanmasını amaçlıyoruz. Belki de en önemlisi, düzenlenen yarışmayla sektörü üniversiteler, öğrenciler ve profesyonellerle bir araya getiriyoruz. Bu birliktelikle doğal taş sektörümüzün geleceğine de sahip çıkmış oluyoruz. Birlik olarak; ihracatımızı daha hızlı yükseltmek, daha fazla ülkede Türk doğal taşını sergilemek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın daha fazla değer kazanması için de doğal taşlarımızın; tasarım açısından güçlü, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı, üretilebilir ve sürdürülebilir olması gerekiyor. İşte doğal taş tasarım yarışmamızla da aslında bunları yakalamayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

GENÇLERİMİZE BÜYÜK BİR İŞ DÜŞÜYOR

Türkiye’deki madenciliğin dünyadaki rakip maden ülkelerine kıyasla çok daha genç olduğuna dikkat çeken Rüstem Çetinkaya, “Madencilik konusunda ülkemizin gideceği çok daha uzun bir yol var. Bu yolda henüz öğrenci olan ya da sektöre yeni adım atmış, ufku açık gençlerimize büyük bir iş düşüyor. Onların kendilerini geliştirmesini, yeni fikirlerle sektörümüze katkı vermesini bekliyoruz. Aslında burada güzel çalışmalar olduğunu da görüyoruz. Düzenlediğimiz yarışmaya gelen başvurularda yaşanan artış, sektörün geleceği için bizleri umutlandırıyor. Bu ilginin artarak devam etmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ MADENDE, BUGÜN MADENDE, GELECEK MADENDE

İMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Funda Bekişoğlu da “Geçmiş madende, bugün madende ve gelecek de madende. İnsanoğlu doğanın şekillenmiş yeni formlarında, yeni anlamları içerisinde, doğanın içerisinde yaşıyor. Modern bir hayat yaşıyoruz ve modern hayatı besleyebilmek için de madenlerimizi en güzel şekilde, en doğru şekilde hakkıyla kullanabilmemiz gerekiyor. Ancak, artık farklı bir şeyler devreye girdi. Artık katma değer yaratılması her şeyden önce geliyor. Bugünlerde gelişmiş zeka, estetik ve tasarım evriliyor. Özellikle maden sektöründe bu durum yaşanıyor. Güncel hayatta tasarımlar ve markalar ön plana çıkıyor. Bunlar da aslında ülkelere hizmet ediyor. Biz de İMİB olarak maden sektörünü tasarım noktasında teşvik etmek için bu yarışmayı düzenledik.” diye konuştu.

İMİB Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Hacıalioğlu ve Nejat Kordel’in yer aldığı İMİB Tasarım Yarışması Komitesi’nin organize ettiği yarışmanın jüri üyeleri; Yeşim Hatırlı, Atilla Kuzu, Ece Yalım, Enis Öncüoğlu, Mehmet Özmen, Murat Yurdakul, Özlem Yalım ve Şaban Topçu’dan oluştu. Yarışma sonucunda profesyonel kategorinin birincisi 75 bin TL, ikincisi 55 bin TL, üçüncüsü 30 bin TL,. Öğrenci kategorisinde birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL, üçüncülük ödülü ise 20 bin TL ödül kazandı.

ÖDÜL KAZANAN PROJELER

Profesyonel kategoride birincilik ödülü ‘Noova’ projesiyle Gunes Sineray Serin’in olurken, ikincilik ödülü ‘Bubbleye’ projesiyle Meliha Karcı ve Serdar Deniz’in oldu. Ertunç Vatanperver de ‘Escape Stones’ projesiyle profesyonel kategorinin üçüncüsü oldu. Aynı kategoride 3 projeye de ‘Jüri Teşvik Ödülü’ verildi. Jüri Teşvik Ödülü alan projeler arasında ‘Ancient’ projesiyle Elif Ergün Durmaz, ‘Raw’ projesiyle Muhammed Saner Öztürkler, ‘Naturaplate’ projesiyle Engin Özden yer aldı. Öğrenci kategorisinde birincilik ödülü ‘Kor’ projesiyle Kürşad Keçeci, Resul Ekrem Zengin ve Taha Yiğit Bekiroğlu’na giderken; ikincilik ödülü ‘Lubrico’ projesiyle Atakan Ay’ın oldu. Üçüncülük ödülü ise ‘Urban Mill’ projesiyle Arda Coşan ve Nazgül Berfin Gölge’ye verildi. Öğrenci kategorisinin Jüri Teşvik Ödülleri’nin kazananları da ‘IOI’ projesiyle Kürşad Keçeci, Resul Ekrem Zengin, Taha Yiğit Bekiroğlu, ‘Cascade’ projesiyle Ufuk Pehlivan, ‘Stary Bank’ projesiyle Yusuf Ergin oldu.