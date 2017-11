Gelecek yıl en yüksek halka arz gerçekleşebilir

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, AA muhabirine dünyada ve Türkiye'de şirket satın alma ve birleşmelere ilişkin 2017 yılı gerçekleşmeleri ve 2018 beklentilerini ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yılın ocak-ekim döneminde 5,2 milyar dolar seviyesinde danışmanlık hizmeti ile şirket satın alma ve birleşme işlemi gerçekleştiğini bildirdi.

Bu yılın tamamında 8-10 milyar dolarlık birleşme ve satın alma işlemi olabileceğini tahmin eden Ünlü, yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği en büyük ilk beş işlemde Hollandalı Vitol'un Petrol Ofisi'ne, İspanyol BBVA'nın Garanti Bankası'na, Avustralyalı IFM'nin Mersin Limanı'na, Brezilyalı BRF'nin Banvit'e ve özel sermaye fonu Actera'nın Korozo'ya yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yaptıklarını aktardı.

ÜNLÜ & Co CEO'su Ünlü, yıl başından bu yana 2,5 milyar dolara yakın ikincil arz ya da hızlandırılmış özel satış gerçekleştirildiğini, son beş yıla bakıldığında bunun çok büyük bir rakam olduğunu söyledi.

Gelecek yılın halka arz açısından çok yoğun geçeceğini düşündüğünü kaydeden Ünlü, "2018’de 3,5 milyar dolar düzeyinde halka arz olacağını tahmin ediyoruz. EnerjiSA, Medical Park, Şok, Memorial, Defacto şirketlerinin halka arzı planlanıyor. Eğer yılın ilk yarısında bunlar gerçekleşirse toplamda bugüne kadar yapılmış en yüksek tutarda halka arz olacak. Bu halka arzların başarılı olabilmesi için bunların kurumsal yabancı yatırımcılara satılması şart." değerlendirmesini yaptı.

"Yabancı yatırımcı ilk olarak istikrara bakar"

Ünlü, yabancı yatırımcı algısına ilişkin olarak, "Yabancı yatırımcı ilk olarak istikrara bakar. Siyasi, ekonomik, kur gibi alanlarda istikrar çok önemli. Türkiye yapısı itibarıyla büyüyen bir ülke. Türkiye son 15 yılda ortalama yüzde 4-5 büyüdü. Türkiye büyüme açısından cazip bir ülke." dedi.

Ünlü, "Biz politik ve ekonomik istikrarı sağladığımız zaman Türkiye’ye her yıl 20-25 milyar dolar yabancı sermaye yatırımı gelir." ifadelerini kullandı.