Geleneksel kıyı balıkçılığı destekleri

ANKARA (AA) - Geleneksel kıyı balıkçılığı desteklerinden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin, 3 Kasım Cuma günü mesai saati bitimine kadar Gıda Tarım Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklemesi Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenliyor.

Düzenleme, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı, 1 Ocak 2017'de geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi'ne sahip, denizlerde 10 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsıyor.

Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin, 3 Kasım Cuma günü mesai saati bitimine kadar Gıda Tarım Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Bu kapsamda gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2017'de ayrılan ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından banka aracılığıyla ödenecek.







