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Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk vefat etti

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evinde öğlen saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Adnan Ertürk'ün cenazesi, yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Caminde ikindi...

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk vefat etti

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evinde öğlen saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Adnan Ertürk'ün cenazesi, yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Caminde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra İncek Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.

- Adnan Ertürk kimdir?

Ertürk, 1968 yılında doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2002 yılında ABD'de University of Illinois'de tamamladı.

1991–1995 yıllarında Maliye Müfettiş Yardımcısı, 1995–2001 yıllarında Maliye Müfettişi, 2001–2003 yıllarında da Maliye Başmüfettişi olarak görev yaptı. 2003 yılının Ağustos ayında Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevine atandı. Gelir İdaresi Başkanlığı kurulduktan sonra Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak aynı görevine devam etti. 2006'da Gelir İdaresi Daire Başkanlığına, 2007'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına, 2009'da Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına, 2011'de ise Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Bu görevini sürdürürken, 2 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Kararnameyle Gelir İdaresi Başkanı olarak görevlendirildi.

Adnan Ertürk, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Gelir İdaresi Başkanı Adnan ErtürkVefat
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