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Gelir İdaresi Başkanı Ertürk'ün vefatı

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk'ün vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı.Yontan, mesajında,...

Gelir İdaresi Başkanı Ertürk'ün vefatı

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk'ün vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı.

Yontan, mesajında, Ertürk'ün geçirdiği kalp krizi sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Ertürk'ün, hayatını maliye camiasına adadığını aktaran Yontan, "Ertürk, 2014 yılı Mayıs'tan bu yana Gelir İdaresi Başkanı olarak ülkesine hizmet vermekteydi. Ülkemize önemli hizmetler vermiş olan Ertürk'ün kaybı, tüm ülkemizi olduğu gibi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve onların meslek örgütü olan TÜRMOB camiasını derinden üzmüştür. Ülkemize, maliye camiasına, sevenlerine ve ailesine başsağlığı, merhum Ertürk'e Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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