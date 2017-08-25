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Gelişen Kentler Zirvesi, 3-4 Ekim'de Erzurum'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) hayata geçirdiği Gelişen Kentler Zirvesi'nin 8'incisi, 3-4 Ekim'de Erzurum'da düzenlenecek.GYODER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin gelişen kentlerin...

Gelişen Kentler Zirvesi, 3-4 Ekim'de Erzurum'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) hayata geçirdiği Gelişen Kentler Zirvesi'nin 8'incisi, 3-4 Ekim'de Erzurum'da düzenlenecek.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin gelişen kentlerin yatırım fırsatlarını sektör temsilcileri ile buluşturmak için hayata geçirdiği Gelişen Kentler Zirvesi'nin 8'incisi, 3-4 Ekim'de Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Zirvede, Erzurum ve çevresinin genel sosyoekonomik değerlerinin yanı sıra gayrimenkul alanında barındırdığı potansiyel ve sunduğu fırsatlar ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, derneğin Türkiye'yi kapsayacak bir strateji ile Anadolu şehirlerini kucaklamayı hedeflediğini bildirdi.

GYODER olarak bu yıl 8'incisini düzenleyecekleri Gelişen Kentler Zirvesi'ni Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile Erzurum'da gerçekleştireceklerini aktaran Yetgin, "Düzenlendiği her kentte önemli iş birliklerine ve kente yatırım yapılmasına vesile olan Gelişen Kentler Zirvesi'nde, gayrimenkul sektörü temsilcileri, yerel yöneticiler, yatırımcılar ve uzmanlarla bir araya gelerek fikir ve bilgi alışverişinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Zirve, Erzurum ve çevre illerin belediye başkanları, kamu yöneticileri, gayrimenkul sektörünün ulusal ve yerel temsilcileri, iş dünyasının önde gelen isimleri, akademisyenler, profesyoneller ve uzmanların katılımıyla gerçekleşecek.

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Gelişen Kentler Zirvesi
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