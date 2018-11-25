Gelişmiş ülkeler ekonomilerine 1,7 trilyon dolar katacak

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, gelişmiş ülke kategorisi altında değerlendirilen 37 ülkenin ekonomik büyüklüğü 2019'da 1 trilyon 718,7 milyar dolar artarak 52 trilyon 880 dolara yükselecek.

AA muhabirinin IMF tahminlerinden derlediği bilgilere göre, fon, gelişmiş ülke kategorisi altında bulunan 37 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) gelecek yıl 1 trilyon 718,7 milyar dolar artacağını öngörüyor.

Böylece 37 gelişmiş ülkenin ekonomik büyüklüğünün 2018 için öngörülen 51 trilyon 161,3 milyar dolar seviyesinden, 52 trilyon 880 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tahminlere göre, 37 gelişmiş ülke arasında GSYH büyüklüğü açısından ABD ilk sırada yer alıyor. ABD'nin 2018 sonunda 20 trilyon 513 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülen ekonomik büyüklüğünün, 2019'da 969,4 milyar dolar artarak 21 trilyon 482,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ABD'nin ardından Japonya ikinci sırada yer alırken, söz konusu ülkenin ekonomik büyüklüğünün gelecek yıl 149,9 milyar dolarlık artışla 5 trilyon 220,6 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan 37 gelişmiş ülke arasında ekonomik büyüklük açısından Almanya'nın 4 trilyon 117,1 milyar dolarla üçüncü, Fransa'nın 2 trilyon 844,7 milyar dolarla dördüncü, İngiltere'nin 2 trilyon 809,9 milyar dolarla beşinci ve İtalya'nın 2 trilyon 112,8 milyar dolarla altıncı sırada yer alması bekleniyor.





- En küçük ekonomik büyüklüğe sahip gelişmiş ülke San Marino





IMF'nin, gelişmiş ülke kategorisinde değerlendirdiği 37 ülke arasında ekonomik büyüklüğü en küçük ülke San Marino oldu.

Avrupa'da bir ülke olan San Marino'nun ekonomik büyüklüğünün 2019'da bu yıla kıyasla 17 milyon dolar artarak 1 milyar 786 milyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Gelişmiş ülkeler içinde 2019 ekonomik büyüklük tahminleri açısından son sıralarda yer alan diğer ülkeler, 15,1 milyar dolarla Malta, 24 milyar 996 milyon dolarla Kıbrıs ve 28 milyar 252 milyon dolarla İzlanda şeklinde sıralanıyor.





- En fazla GSYH artışı Çek Cumhuriyeti'nde





IMF'nin 2019 ekonomik büyüklük tahminlerine göre, yüzde bazında gelecek yıl ekonomik büyüklüğü en hızlı artan gelişmiş ülke Çek Cumhuriyeti olacak.

Çek Cumhuriyeti'nin bu yıl sonunda 244,5 milyar dolar seviyesinde olması beklenen ekonomik büyüklüğünün, 2019'da yüzde 8,2 artarak 264,5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ekonomik büyüklük artışında Çek Cumhuriyeti'ni yüzde 5,9'la İzlanda, yüzde 5,7'yle Hong Kong ve yüzde 5,6'yla da Estonya'nın takip edeceği öngörülüyor.

Gelecek yıl sonunda milli gelirin İzlanda'da 28,3 milyar dolar, Hong Kong'da 380,9 milyar dolar ve Estonya'da 31,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.





- ABD, ekonomisine 1 milyar dolar katacak





Yapılan tahminler, ABD'nin, ekonomik büyüklüğünü gelecek yıl 2018 sonuna göre 969,4 milyar dolar artıracağını ortaya koydu. Söz konusu rakamla ABD, gelişmiş ülkeler arasında miktar bazında ekonomisini en fazla büyütmesi beklenen ülke olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin 2019 sonunda ulaşması beklenen 21,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğünün, 37 gelişmiş ülkenin toplam GSYH'sinin yüzde 40'ına denk geldiği, en yakın rakibi Japonya'nın GSYH'sini de 5'e katladığı dikkati çekti.

ABD'nin ardından 149,9 milyar dolarla Japonya, 87,9 milyar dolarla Almanya ve 86,7 milyar dolarla da Kanada, 2018'den 2019'a ekonomisini en fazla büyütmesi beklenen ülkeler olarak sıralandı.

IMF tahminlerine göre, 37 gelişmiş ülkenin 2018-2019 için ekonomik büyüklük tahminleri şöyle: (Milyon dolar)

Ülke 2018 2019 Fark (miktar) Fark (%) ABD 20.513,0 21.482,4 969,4 4,7 Japonya 5.070,6 5.220,6 149,9 3,0 Almanya 4.029,1 4.117,1 87,9 2,2 Kanada 1.733,7 1.820,4 86,7 5,0 Fransa 2.794,7 2.844,7 50,0 1,8 Güney Kore 1.655,6 1.699,7 44,1 2,7 İspanya 1.437,0 1.474,1 37,1 2,6 Avustralya 1.427,8 1.464,4 36,6 2,6 İtalya 2.086,9 2.112,8 25,9 1,2 Tayvan 602,7 626,7 24,0 4,0 Hollanda 909,9 933,2 23,3 2,6 İsviçre 709,1 731,1 22,0 3,1 Hong Kong 360,3 380,9 20,5 5,7 Çek Cumhuriyeti 244,5 264,5 20,0 8,2 İrlanda 366,4 379,8 13,4 3,6 Singapur 346,6 359,6 13,0 3,7 İsrail 365,6 376,1 10,5 2,9 Avusturya 459,4 469,7 10,3 2,2 Belçika 536,1 545,2 9,1 1,7 İsveç 554,7 563,2 8,6 1,5 Danimarka 354,7 362,2 7,5 2,1 Norveç 441,4 448,5 7,0 1,6 Yeni Zelanda 206,0 212,2 6,2 3,0 Yunanistan 218,1 224,0 6,0 2,7 Finlandiya 276,6 282,0 5,5 2,0 Slovakya 106,9 112,3 5,4 5,0 Portekiz 238,0 242,8 4,9 2,0 Lüksemburg 69,0 71,5 2,5 3,6 Litvanya 52,5 54,5 2,0 3,8 Slovenya 55,0 56,9 2,0 3,5 Estonya 29,5 31,2 1,7 5,6 İzlanda 26,7 28,3 1,6 5,9 Letonya 34,3 35,8 1,5 4,4 Kıbrıs 24,0 25,0 1,0 4,3 İngiltere 2.808,9 2.809,9 1,0 0,0 Malta 14,3 15,1 0,8 5,5 San Marino 1,8 1,8 0,0 1,0 TOPLAM 51.161,3 52.880,0 1.718,7 3,4







