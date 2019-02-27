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Gemi sökümü yapanlar için süre uzatımı

ANKARA (AA) - İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden dolayı Gemi Söküm Yönetmeliği kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ibraz edilmesi gereken belgeler için tanınan süre bir yıl daha uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı...

Gemi sökümü yapanlar için süre uzatımı
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ANKARA (AA) - İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden dolayı Gemi Söküm Yönetmeliği kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ibraz edilmesi gereken belgeler için tanınan süre bir yıl daha uzatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, imar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden dolayı yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve bakanlığa ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar, 28 Şubat 2020'ye kadar eksik belgeleri ibraz edebilecek. Söz konusu tarih, daha önce 28 Şubat 2019 olarak belirlenmişti.

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Gemi Söküm YönetmeliğiResmi GazeteUlaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
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