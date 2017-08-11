"Gemi ve yat sektörüne destekler çeşitlendirilecek"

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gemi ve yat sektörünün ihracat, istihdam, yatırım, teknolojik gelişim ve katma değer yaratma gibi pek çok konuda öncü olduğunu bildirdi.

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeybekci, gemi ve yat sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek sektörün mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik imkanların değerlendirilmesine ilişkin istişarede bulundu.

Zeybekci, Türkiye’nin ihracatının artması açısından yüksek öneme haiz gemi ve yat sektörünün, geçen yıl 970 milyon dolar, bu yılın ilk 8 ayında ise 740 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştığını, bu performansın yıl sonuna kadar süreceğine inandığını belirtti.

Geçmişte sektör ihracatının 2 milyar 600 milyon dolar seviyelerine kadar çıktığını aktaran Zeybekci, 2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için hem sektör ihracatının artması hem de küresel rekabette çok daha güçlü hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 55’inin, ithalatının ise yaklaşık yüzde 61’inin deniz yoluyla gerçekleştirildiğine dikkati çeken Zeybekci, "Dünya ticaret dengeleri ve lojistik altyapısındaki gelişmelere paralel olarak gemicilik sektörünün önemi daha da arttı. 2016 yılı itibarıyla en fazla gemi siparişi alan 16’ncı ülkeyiz. Gemi inşa firmaları özellikle petrol ve demir cevheri taşımacılığına yönelik gemilerin üretiminde iddialıyız. Gemi ve yat sektörünün ihracat, istihdam, yatırım, teknolojik gelişim ve katma değer yaratma gibi pek çok konuda öncü oldu. Bu çerçevede AK Parti hükümetleri döneminde faal tersane sayısı yaklaşık 3 kat artarak 77’ye yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, önümüzdeki dönemde yeni pazarlara ve sektörlere açılmak için hükümet olarak pek çok destek sağlandığını ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Son dönemde yapılan kanuni değişikliklerle Türk bandıralı gemilerin sayısında ciddi bir artış oldu ve bundan da mutluluk duyuyorum. Denizlerimizin kısa süre içinde yeniden ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan gemilerle dolması için hükümet olarak yoğun şekilde çalışmaktadır. Ülkemizin 3 tarafının sadece denizlerle değil aynı zamanda fırsatlarla da çevrili. 2002’den bu yana gemi inşa yatırımları için 9 milyar 400 milyon lira tutarında tam 254 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu noktada, sağlanan teşvikler tersanelerimizde inşa edilen gemilerden mevcut tersanelerin modernizasyonuna kadar geniş bir yelpazede yer aldı.Bu kapsamda, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve yatırım döneminde istihdam edilen işçilerle ilgili sigorta primi işveren hissesi desteği gibi teşvik unsurları bulunmaktadır. Yük ve yolcu taşımacılığına yönelik teşvikler bakımından ise yurt içinde gemi inşa ettirmek ya da yurt içinden yeni bir gemi satın almak yoluyla gerçekleştirilecek deniz yolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımların da öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar kapsamında değerlendirilmektedir. "

- Eximbank tarafından sektöre yönelik destekler çeşitlendirilecek

Zeybekci, sektör temsilcilerinin ifade ettikleri talep ve değerlendirmelerle ilgili süratli şekilde gerekli çalışmaların yapılacağını kaydederek, eylül sonuna kadar mevcut desteklerin yanında Eximbank tarafından sektöre yönelik desteklerin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi, sektörde yüksek teknolojili üretimin çeşitli araçlarla desteklenmesi gibi önemli adımların hızla atılacağı müjdesini verdi.

Söz konusu toplantıda, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizcilik Sektörü Meclis Başkanı Erol Yücel başta olmak üzere gemi ve yat sektörünün temsilcilerinin söz alarak sektörün daha fazla ihracat yapması, istihdam sağlaması ve yatırım çekebilmesi için görüş ve değerlemelerde bulundu.







