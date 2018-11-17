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Gemiler için “Klas Sertifikası“ düzenlemesi

- Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan Türk Bayraklı yolcu gemilerinden 18 Ocak 2018'den önce "Denize Elverişlilik Belgesi" düzenlenenler için, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilen "Klas Sertifikası"na sahip olma şartı aranmayacak

Gemiler için “Klas Sertifikası“ düzenlemesi
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ANKARA (AA) - Yakın sefer olarak Ege Denizi'ndeki adalara giden ve 18 Ocak 2018'den önce "Denize Elverişlilik Belgesi" düzenlenen Türk Bayraklı yolcu gemilerinden, yetkilendirilmiş kuruluşça verilen "Klas Sertifikası" talep edilmeyecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yakın sefer kapsamında Ege Denizi'ndeki adalara gidiş için 18 Ocak 2018'den önce Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenen Türk Bayraklı yolcu gemilerinde, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen Klas Sertifikası'na sahip olma şartı aranmayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, söz konusu yolcu gemileri arasında yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen Klas Sertifikası'na sahip olmayanlardan ilave gerekler istenecek. Ege Denizi'ndeki adalara yapılacak seferlere yönelik 18 Ocak 2018 ve sonrasında Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenen veya yeni düzenlenecek yolcu gemilerinin ise yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilecek Klas Sertifikası'na sahip olması gerekecek. Bu gemiler klaslı olarak çalışmaya devam edecek.

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