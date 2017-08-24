Genç bilim insanları madalyaları topladı

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK tarafından yürütülen "Uluslararası Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında Türkiye'yi İngiltere, Tayland, Moldova, Brezilya, Endonezya ve İran'da düzenlenen yarışmalarda temsil eden lise öğrencilerinin bir altın, 11 gümüş, 11 bronz ve 3 mansiyon ödülü kazandığını bildirdi.

Ergin, AA muhabirine, TÜBİTAK'ın "Uluslararası Bilim Olimpiyatları" programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nın, ortaöğretim öğrencilerini fen bilimleri alanında çalışmalar yapmaya yönlendirmek amacıyla her yıl farklı ülkelerde matematik, fizik, kimya, bilgisayar ve biyoloji gibi 5 branşta düzenlendiğini anlatan Ergin, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ekiplerin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından seçilip, hazırlandığını söyledi.

Ergin, söz konusu olimpiyatlarda ülkeyi temsil etme başarısını gösteren öğrencilerin, üniversiteye giriş sınavında girdikleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere uluslararası yarışmada aldıkları derecelerle orantılı ek katsayı uygulamasından faydalandıklarına işaret etti. Olimpiyatlarda altın, gümüş veya bronz madalya kazananların ise devlet üniversitelerinin ilgili bölümlerine sınavsız geçiş hakkından yararlandıklarına dikkati çeken Ergin, öğrencilerin aynı zamanda TÜBİTAK yurt içi lisans bursiyeri olma hakkı ve aldıkları dereceyle orantılı para ödülü kazandığını belirtti.

- "Matemetik'te 6 gümüş madalya"

Tayland'ın Nakhon Pathom kentinde düzenlenen, "49. Uluslararası Kimya Olimpiyatı"na İzmir Fen Lisesi'nden Ceylan Ceylan, İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Sinem Selem Övünç, Batuhan Apa ve Ömer Faruk Bi̇çer'in katıldığını kaydeden Ergin, bu ekibin yurda bir altın ve 3 bronz madalya ile döndüğünü ifade etti.

Ergin, Endonezya'nın Yogyakarta kentinde gerçekleştirilen "48. Uluslararası Fizik Olimpiyatı"nda Türkiye'yi İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nden, Muhammed Yusuf Efe, Arda Bayer, Arda Aydın, Artun Bayer ve Ankara Fen Lisesi'nden İsmail Arda Vurankaya'nın yer aldığı 5 kişilik takımın temsil ettiğini ve ülkeye 3 gümüş, bir bronz ve bir mansiyon ödülü kazandırdığını bildirdi.

İngiltere'nin Coventry şehrinde yapılan, "28. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı"nda, Ankara Fen Lisesi öğrencileri Ata Alpay Canbaz, Seçkin Yaşar, Fatma Ayça Öyken ve Ankara Pursaklar Fen Lisesi Öğrencisi Fatih İbrahim Özlügedi̇k'in yer aldığı 4 kişilik takımın yarıştığını belirten Ergin, Türkiye'nin yarışmayı bir gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladığını belirtti.

Ergin, Tayland'ın Chiang Mai kentindeki "56. Uluslararası Matematik Olimpiyatı"na Türkiye'nin Ahmet Abdullah Keleş, Ahmet İleri, Halil İbrahim Güllük, Ali Haydar Sever, Muhammed Furkan Merdan ve Feyza Duman'ın bulunduğu 6 kişilik takımla katıldığını dile getirdi. Türkiye'nin etkinlikte yarışan 104 ülke arasında 20. olduğuna dikkati çeken Ergin, takımın yurda 5 gümüş madalya ile döndüğünü vurguladı.

Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen "58. Uluslararası Matematik Olimpiyatı"nda Türkiye'yi İstanbul Lisesi'nden İlker Can Çi̇çek, Nurullah Giray Kuru, Mehmet Selahaddin Şentop ve Ahmet Alper Özüdoğru, Ankara Fen Lisesi'nden Kayra Uygun, İzmir Fen Lisesi'nden Onur Korkmaz'ın temsil ettiğini aktaran Ergin, ekibin bir gümüş, 3 bronz ve 2 mansiyon ödülü aldığını söyledi.

- "Hedefimiz, başarının artarak devam etmesi"

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen, "29. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı"na ise İstanbul Lisesi öğrencileri Atacan İyi̇doğan ile Ahmet Öztürk, Ankara Fen Lisesi'nden Aybala Karakaya ile Galatasaray Lisesi'nden Caner Demi̇rer'in bulunduğu 4 kişilik takımın katıldığını belirten Ergin, takımın etkinlikten gümüş madalyayla döndüğünü dile getirdi.

Moldova'nın Başkenti Kişinev'de yapılan, "25. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı"nda ise Türkiye'yi İstanbul Lisesi'nden Atacan İyi̇doğan, Galatasaray Lisesi'nden Caner Demi̇rer, Özel Bahçeşehir Fen Ve Teknoloji Lisesi'nden Bilge Kağan Ünal ve Karhan Kaan Kayan'ın temsil ettiğine değinen Ergin, ekibin yurda 2 bronz madalya kazandığını kaydetti.

Ergin, milli takımlarda olimpiyatlara katılarak, Türkiye'yi temsil eden tüm öğrencileri tebrik etti. Başarılı öğrencilere gayretleri sebebiyle teşekkür eden Ergin, uluslararası platformda kaydedilen bu başarının artarak devam edeceğine inandıklarını ve bu hedef doğrultusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüceklerini vurguladı.

