Genç Çiftçi Akademisi Bursa'da başladı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, Ankara, Adana ve Şanlıurfa’dan sonra Bursa'da da ders zilini çaldı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, belli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak amacıyla Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Ankara, Adana ve Şanlıurfa'dan sonra Bursa’da da eğitime başladı.

Akademinin bu yıl son durağı olan Bursa'daki tanıtım ve imza töreni Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan, "bir bankadan daha fazlası" marka vaadine layık olabilmek amacıyla, bir hayallerini daha gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Banka olarak kuruluşlarından itibaren her zaman ülke tarımının yanında olduklarını vurgulayan Göğebakan, şunları kaydetti:

"Yalnızca güneşli günlerde değil, bulutlu ve yağmurlu günlerde de üreticilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Sektörün ve üreticinin gelişimi için, sürekli olarak kendimizi yeniledik. Dünya ticaret savaşlarını, ülkemize yönelik kur ataklarını yaşadığımız ve içinden geçmekte olduğumuz şu dönemde dahi, tarım üreticilerimizi korumaya, tarımsal yatırımları ve üretimi desteklemeye, dünden daha güçlü şekilde devam ediyoruz.

Ziraat Bankası olarak, yalnızca tarımsal üretimi hedef alan stratejimizi, tarladan tabağa, tarladan sanayiye kadar olan süreci de kapsayacak şekilde, tarımsal değer zincirinin finansmanı olarak değiştirdik. Bankamızdaki değişim ve dönüşüm sürecinde tarım finansmanından hiçbir zaman geri durmadık. Halen, ülkemizin en çok kredi veren Bankası olduğumuz gibi, tarım sektörünün finansmanında da tüm bankalar arasında yüzde 65 payla sektörün en büyük oyuncusu olmaya devam ediyoruz. Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile tarım sektöründe kendi işini kurmayı ya da bu sektörde çalışmayı düşünen ya da halen bu alanda çalışan gençlerimize eğitim alma imkanı sağlayarak, ülkemiz tarımı için geleceğin tohumlarını atıyoruz."





- "Türk tarımına yatırım yapacak gençleri, uzmanlarla buluşturduk"

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili de Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile Türk tarımına yatırım yapacak ve katkı verecek gençleri, konunun uzmanlarıyla buluşturduklarını belirtti.

Banka-üniversite iş birliğine dayalı eğitim programının hayırlı olmasını temenni eden Bilgili, "Başta Ziraat Bankası yetkilileri olmak üzere, eğitim programında görev alan öğretim üye ve yardımcılarına ve diğer emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, eğitime katılan kursiyerlere başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf ise, eğitimi Ankara, Adana ve Şanlıurfa'dan sonra Bursa'da da hayata geçirdiklerini aktardı.

Üniversitelerle birlikte öğrencilere önemli katkılar sağlayacak şekilde ciddi programlar hazırladıklarını kaydeden Pişmaf, "Yalnızca gençlerimizin değil, tüm yaş gruplarının Genç Çiftçi Akademisi’ne gösterdiği ilgi ve aldığımız başvuru sayıları heyecan verici düzeyde. Hatta, başvuru yaptıktan sonra beni ne zaman çağıracaksınız şeklinde aldığımız telefonlar, gençlerimizin bu tür programlara ne kadar ihtiyaç duyduklarını ve doğru yolda olduğumuzu bizlere gösteriyor. Programlarımıza katılmak isteyen gençlerimizin, Ziraat Bankası’nın internet sayfasını ziyaret ederek, başvuru formunu doldurmaları yeterli. Genç Çiftçi Akademisi’ni 2019 yılından itibaren hem farklı illere yayıp, hem de yeni üretim konuları ekleyerek daha da zenginleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.