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Genç Çiftçi Projesi için koyun alımı yapılacak

- TİGEM tarafından, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılmak üzere 13 bin 294 koyun alınacak

Genç Çiftçi Projesi için koyun alımı yapılacak
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ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılmak üzere 13 bin 294 baş muhtelif ırklarda koyun alımı yapılacak.

TİGEM'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılmak üzere toplam 13 bin 294 baş muhtelif ırklarda koyun alınacak.

İhaleye katılacak istekliler, ihale dokümanını TİGEM Ticaret Daire Başkanlığından 50 lira karşılığında temin edebilecek.

İstekliler tarafından teklif edilen toplam tutarın en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat verilmesi zorunlu olacak.

Teklif mektuplarının 7 Mayıs saat 14.30'a kadar TİGEM Genel Evrak Servisine teslim edilmesi gerekiyor.

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