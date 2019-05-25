Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi enerji Bursa tarımsal food istanbul
TSKB’ye yeni atama
TSKB’ye yeni atama
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
“Temiz bir dünya için 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz“
'Denizi Şansa Bırakma'
8 bin çiftçi icralık!
8 bin çiftçi icralık!
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim

Genç Çiftçi Projesi için koyun alımı yapılacak

- TİGEM tarafından, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılmak üzere 4 bin 219 koyun alınacak

Genç Çiftçi Projesi için koyun alımı yapılacak
banner17

ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılmak üzere 4 bin 219 baş muhtelif ırklarda koyun alımı yapılacak.

TİGEM'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılmak üzere toplam 4 bin 219 baş muhtelif ırklarda koyun alınacak.

İhaleye katılacak istekliler, ihale dokümanını TİGEM Ticaret Daire Başkanlığından 50 lira karşılığında temin edebilecek. Teklif mektuplarının 30 Mayıs saat 15.30'a kadar TİGEM Genel Evrak Servisine teslim edilmesi gerekiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Koyun AlımıResmi GazeteTarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüTİGEM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5