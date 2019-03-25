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Genç MÜSİAD Başkanlığı'na Furkan Akbal seçildi

Genç MÜSİAD başkanı seçilen Furkan Akbal: "Hayallerimiz sınırlarımızın ötesini aştı. Yurt dışında 20 şubeye ulaştık ama 'yetmez' diyoruz. Bayrağımızı, daha çok şubemizle dünyanın her köşesinde dalgalandırmak hedeflerimiz arasında"

Genç MÜSİAD Başkanlığı'na Furkan Akbal seçildi
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Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanlığı görevine Furkan Akbal seçildi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Genç MÜSİAD 13.Genel Kurul Toplantısı, derneğin genel merkezinde gerçekleştirildi.

Genel kurulda, Genç MÜSİAD Başkanlığı görevine Engin Akdağ'ın ardından Furkan Akbal seçildi.

Genel kurulda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Genç MÜSİAD, medeniyet davamızı gerçekleştirme yolunda atılmış güçlü bir adım. Biz yaklaşık 30 yıl önce bu topraklara hayallerimizi ektik. Gencecik insanlardık. Hevesli, umutlu, çalışkan yüreklerdik ki hala öyleyiz. Bizim ektiğimiz tohumlar filizlendi. Hayallerimiz, bugün dev bir çınar ağacı gibi kök salan, gölge veren, umut veren MÜSİAD'a dönüştü." ifadelerini kullandı.

Genç MÜSİAD Kurucu Başkanı ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş da Genç MÜSİAD'ın değişimin ve yenilenmenin simgesi olduğunu belirtti.

Altıntaş, "MÜSİAD, bir gönüllü teşekküldür. Buradaki insanları 30 yıl önce bir araya getiren ve 30 yıldır ne olursa olsun bir arada tutan temel kavram menfaat değil, davaya sadakattir. Bizim davamız, milli ve insani kıymetlerin her daim saklı tutulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.


- Genç MÜSİAD'ın 4 bini aşkın üyesi var"

Görevi devreden, eski Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ ise Genç MÜSİAD'ın kalkınmanın teminatı ve kalkınma yolunun takipçisi olduğunu kaydetti.
Seçimler sonucu Genç MÜSİAD Başkanlığı görevine seçilen Furkan Akbal, Genç MÜSİAD'ın, dünya çapında 4 bini aşkın üyesi bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de 56 şubemiz var. Hayallerimiz sınırlarımızın ötesini aştı. Yurt dışında 20 şubeye ulaştık ama 'yetmez' diyoruz. Bayrağımızı, daha çok şubemizle dünyanın her köşesinde dalgalandırmak hedeflerimiz arasında." ifadelerini kullandı.

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