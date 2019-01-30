Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi moda food istanbul mersin
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi

Genç MÜSİAD Startup Roadway Proje Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

- Genç MÜSİAD tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Startup Roadway Proje Yarışması’nda ödül alan isimler açıklandı

Genç MÜSİAD Startup Roadway Proje Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
banner17

İSTANBUL (AA) - Genç girişimci sayısını artırmak ve gençlere yönelik yatırımları teşvik edebilmek amacıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Startup Roadway Proje Yarışması’nda ödül alan isimler, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez’de düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

MÜSİAD açıklamasına göre, ilginin son derece yoğun olduğu yarışmada, birbirinden yenilikçi ve inovatif projeler yarıştı.

Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsmail Demir, ödül töreninde yaptığı konuşmada, genç girişimci sayısını ve gençlere olan yatırımı artırabilmek için neler yapılması gerektiğini anlatırken, gençlerin, ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu kaydetti.

MÜSİAD Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe de, fikir ve projelerinin her zaman takipçisi olmaları durumunda başarı kaçınılmaz tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, programın jüri üyeliğinde; Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Baz, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aygören, Genç MÜSİAD 7. Dönem Başkanı Yavuz Fettahoğlu ve Fonluyoruz.com Üst yöneticisi (CEO) Hasan Bünül gibi iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.

Genç MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda ödül alan genç girişimciler ve ödüle layık görülen projeleri şöyle sıralandı:

"Birinci: Muratcan Budak - Yapay Zekâya Sahip Asistanı Olan Akıllı Ev Otomasyon Sistemi

İkinci: Emine Yılmaz - Yeni Nesil Bitkisel Havyar

Üçüncü: Alper Sak - İnsansız Tarım ve Hayvancılık."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Genç MÜSİADStartup Roadway Proje Yarışması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1