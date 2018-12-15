Gençler, Atmaca füzesi testini izleyecek

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 10 genci, Sinop’ta yapılacak Atmaca füzesi test atışına götürecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı Türk Savunma Sanayii Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 12 Aralık’ta sektörde rol üstlenen sivil ve askeri yetkilileri bir araya getirdi.

Zirvenin ikinci gününde ise sektörün önemli isimleri ve kurumları, deneyimlerini gençlerle paylaşmak üzere "Vizyoner Genç" temasıyla buluştu. İkinci günün açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptı. Yaklaşık 2 bin 500 gencin katıldığı etkinlikte, kariyer gelişimine yönelik konuşmalar gerçekleştirildi.

Vizyoner Genç programı, savunma sanayisi için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması ve üniversite öğrencilerinin milli ve yerli üretim farkındalığına kavuşması amaçlarıyla oluşturuldu. Vizyoner Genç platformu da Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde gerçekleştirilen tanıtım sonrası yayın hayatına başladı. Gençlerin, profesyonel hayat yolculuklarında yanlarında olmak ve kariyer alanında onlara katkıda bulunmak adına hayata geçirilen vizyonergenc.com'da, Türkiye’nin yükselen savunma sanayisindeki kariyer olanakları, en son gelişmeler ve kariyer hayatı için fayda sağlayan içerikler yer alıyor.

SSB, Vizyoner Genç tanıtımına katılan üniversite öğrencileri içerisinden vizyonergenc.com’a üye olup başvuru yapanlar arasından 10 genci Sinop’ta yapılacak Atmaca füzesi test atışına götürecek.

