Gençler bilişim kampında buluşacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) seçilen 400 öğrenci, 11-15 Ağustos'ta düzenlenecek "2'nci TBD Genç Bilişim Kampı"nda bir araya gelecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TBD Genç Çalışma Grubu öncülüğünde, 2'nci TBD Genç Bilişim Kampı düzenlenecek.

TOBB ETÜ yerleşkesinde gerçekleştirilecek kampa, bin 200 genç arasından seçilen 400 öğrenci katılacak. Türkiye'nin farklı kentlerindeki 20 üniversiteden seçilen öğrenciler 11-15 Ağustos'ta ücretsiz eğitim alacak. Kampa katılacak engelli katılımcılar için de özel bir eğitim sınıfı açılacak.

Açıklamada, kampa katılacak gençlerin, Türkiye'nin bilişim ordusunu kuracağı belirtildi.

Kampla bilişim alanında eğitim gören gençlerin fikir ve projeleriyle milli kalkınmaya destek olması ve bilime fayda sağlaması amaçlanıyor.

Gençlere, kampta Gnu/Linux Sistem, Web Programlamaya Giriş, PHP Programlamaya Giriş, C Tabanlı Programlama, Java/Kotlin, HTML/CSS, Programlama Çocuk Oyuncağı, Engelsiz Kodlama Atölyesi dersleri verilecek.