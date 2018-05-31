Gençler dev şirketlerle “oyun“ oynadı

İSTANBUL (AA) - Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, İstanbul’da kurdukları bilgisayar oyunu şirketini 250 milyon dolara satan gençler için, "Gençlerin kurduğu bilişim şirketi Gram Games’in geçen hafta dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga tarafından 250 milyon dolara nakit olarak satılması çok önemli bir gösterge. Gençler, 6 yıl önce kurdukları bilişim şirketiyle, ilk 100’deki sanayi şirketlerini geçti." ifadelerini kullandı.

Özden, yaptığı yazılı açıklamayla 6 yıl önce İstanbul’da gençlerin kurduğu bilişim şirketi Gram Games’in geçen hafta dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga tarafından 250 milyon dolara nakit olarak satılmasını değerlendirdi.

Özden, "Gençlerin kurduğu bilişim şirketi Gram Games’in geçen hafta dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga tarafından 250 milyon dolara nakit olarak satılması çok önemli bir gösterge. Bu rakam, Türkiye’nin ilk 100 büyük sanayi şirketi arasında yer alabilmek için yeterli. Gençler, 6 yıl önce kurdukları bilişim şirketiyle, ilk 100’deki sanayi şirketlerini geçti. Bu bize, hem bilişim sektörünün gücünü hem de gençlerimizdeki girişimcilik potansiyelini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.



- "Bilişimci gençler desteklenmeli"



Sanayi sektörlerinde ortalama 3 bin kişinin bir yıl emek vererek ve enerji tüketerek elde ettiği sonucu, genç bir ekibin ithalat yapmadan ve çok daha az sermayeyle sağlayabildiğini aktaran Özden, "Bilişim başta olmak üzere yüksek katma değer üreten şirket sayımızı artırmamız şart, bilişimci gençler desteklenmeli. O yüzden GED olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin desteklenmesini istiyoruz. İlkini Adana’nın merkezinde kurmak istediğimiz, üniversiteli gençlerin yararlanacağı kuluçka merkezine belediyelerimizden odalarımıza kadar herkesten destek bekliyoruz." diye devam etti.





- "Yeni ekonomi modeline geçmek zorundayız"



GED olarak genç girişimcilere eğitim, mentörlük, melek yatırımcılık ve danışmanlık alanında hizmet verdiklerini belirten Esra Özden, Gram Games örneğinde olduğu gibi Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasına girebilmesi için teknoloji yoğun üretimi artırması gerektiğini kaydetti.

"Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren şirketlerin ancak yüzde 5’inin yüksek teknoloji üretimi yaptığını belirten Özden, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu yapıyı yeniden şekillendirmek zorundayız. Gençlerimize kuluçka merkezleri, teknoloji transfer ofisleri kurarak ve onları destekleyip teşviklendirerek yeni ekonomi modeline geçmek zorundayız."