"Gençler dijital sanayi dünyasına yönelik yetiştirilmeli"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, yeni yetişen gençlerin çağa ayak uyduracakları şekilde eğitime tabi tutularak, geleceğin ve dijital sanayi dünyasının ihtiyaçlarına yönelik yetiştirilmesi gerektiğinin belirtti.

Özaydemir, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin sanayisinde ve ekonomisinde olumlu gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Üretim Reform Paketi"nin, sanayinin önündeki bazı engelleri ortadan kaldırması bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Söz konusu paketin olumlu etkilerini ilerleyen aylarda hem sanayicinin hem vatandaşların hem de ekonominin daha iyi göreceğini ifade eden Özaydemir, paketin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Özaydemir, istihdam seferberliği kapsamında sanayi dünyasının elinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştığını belirterek, "İŞKUR aracılığıyla uygulanan istihdam destekleri sayesinde, sanayi kuruluşlarımız önemli oranda yeni istihdama kapılarını açtı. Ancak şunu unutmamak gerekir ki sanayimizin nitelikli ve iyi yetişmiş, teknik donanımı yüksek insan gücü açığı hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Endüstri 4.0 konusunda son birkaç yıldır her kesimin birçok şey yapmaya çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu endüstri modelinin en önemli yapı taşının iyi yetiştirilmiş ve eğitim almış, yüksek donanımlara sahip ve hızla gelişen bilişim dünyasının tüm bilgilerine vakıf yüksek nitelikli insanlardan oluşacağını unutmamalıyız. Yeni yetişen gençlerimizi bu çağa ayak uyduracakları şekilde eğitime tabi tutmamız, şimdinin dünyası için değil, geleceğin ve dijital sanayi dünyasının ihtiyaçlarına yönelik yetiştirmemiz gerektiğini asla unutmamız gerekiyor. Hala kısır döngüler içinde, mevcut eğitim sisteminin sürekli bir taraflarını değiştirmek yerine hızla bize doğru gelen ve dünyayı saracak yeni sanayi çağının ihtiyaç ve beklentilerine odaklansak daha iyi olacak."