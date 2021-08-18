Gençler masrafsız bankacılık ile tanışacak

Müşterilerinin hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirmeye devam eden Albaraka Türk, katılım bankacılığında bir ilki hayata geçirerek başlattığı Trend Bankacılık ile 18-25 yaş arasındaki gençleri masrafsız ve birçok avantaj sunan bankacılık ile buluşturuyor.

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Müşterilerinin hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiren Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, katılım bankacılığında bir ilke imza atarak, Trend Bankacılık ile 18-25 yaş arasındaki gençlere pek çok avantaj sunuyor.

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam eden Albaraka Türk, katılım bankacılığında bir ilki hayata geçirerek başlattığı Trend Bankacılık ile 18-25 yaş arasındaki gençleri masrafsız bankacılık ile buluşturuyor. Trend Bankacılık’da kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti, 7/24 FAST, EFT ve Havale ücreti gibi hiçbir masraf bulunmuyor.

Trend kartlı gençler, en sevilen e-ticaret siteleri, dijital platformlar, kahve zincirleri ve gençlerin tercih ettiği birçok markada indirim fırsatına da ulaşabilecekler. Bunun yanı sıra gençlerin aileleri ve yakınları Albaraka şube ve ATM’lerinden gençlerin trend hesaplarına hiçbir masraf ve komisyon ücreti olmadan para gönderebilecekler.

Trend kredi kartı ile Albarakalı gençler, yurt içi ve yurt dışında diledikleri gibi alışveriş yaparken, World üye işyerlerinden worldpuan kazanmalarının yanı sıra taksit fırsatından da yararlanabilecekler. Temassız özellikli Trend ile toplamda 350 TL’ye kadar olan işlemlerini şifresiz ve temassız olarak gerçekleştirebilecek olan gençler, yurt dışında ise Mastercard logolu tüm ATM’lerde hesaplarına erişip, para çekme ve alışveriş yapabilme imkanının yanı sıra bulundukları ülkenin para birimiyle nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ayrıca gençler Trend ile kartlarına TL yükleyebilme, döviz ya da altın satın alma işlemlerini de gerçekleştirebilecekler.

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Albaraka Türk olarak katılım bankacılığında bir ilki hayata geçirdiğimiz Trend Bankacılık ile 18-25 yaş arasındaki gençlerimiz, masrafsız bankacılık ile tanışacak. Trend kredi kartının avantajlarının yanı sıra Trend Karlı Hesap ile Albarakalı gençler birikim yapabilecek, özel paylaşım oranları ile yatırım imkanına sahip olacaklar. Trend Bankacılığın bir diğer özelliği ise gençlerimizin geleceğine de destek olması. Trend Bireysel Emeklilik ile gençlerimiz küçük birikimlerle gelecekleri için büyük yatırımlar yapabilecekler’’ diye konuştu.