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Gençler 'yüzü'nden memnun değil

Dış görünüşe verilen önem ve sosyal medyada fotoğraf paylaşımının artmasıyla daha güzel ya da yakışıklı görünmek isteyen gençler, yüz estetiğine yöneliyor.

Gençler 'yüzü'nden memnun değil

İSTANBUL - ELİF FERHAN YEŞİLYURT
Dış görünüşe verilen önem ve sosyal medyada fotoğraf paylaşımının artmasıyla daha güzel ya da yakışıklı görünmek için yüz estetiğine başvuran gençlerin sayısı giderek yükseliyor.
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel Başkanı Reşat Bahat, Türkiye'de estetik sektörü büyüklüğünün 1 milyar lira olduğunu belirtti.
Cerrahi olmayan müdahalelerde ciddi artış olduğunu belirten Bahat, şunları kaydetti:
"En sık operasyonlar yüz bölgesine yapılıyor. Kırışıklık, göz kapağı düşüklüğü, göz altı torbaları, alın ve yüz germe, dudak dolgusu müdahaleleri yapılıyor. Bunların dışında göğüs ve burun için ciddi talepler var. En çok kadınlar estetik yaptırıyor ama erkeklerde de ciddi talep artışı söz konusu. İnsanların beğenileri zaman içerisinde değişebilir. Artık daha metroseksüel erkekler görüyoruz, daha şehirli nüfusumuz var. Belki bir eleştiri olacak ama iç derinlik azaldıkça görünüm daha çok kıymet kazanıyor herhalde... Gençler yüzleriyle oynamayı fazla seviyor. Kimse yaratıldığı gibi olmaya razı değil."
"Genç nüfusun estetiğe olan talebi yüksek"
Reşat Bahat, estetik yaptırma yaşının gittikçe düştüğünü vurgulayarak, eskiden insanların, yüzlerinde yaşının izleri belli olduğunda bu yola başvurduğunu ancak şimdi botoksun, dolgunun uygulama kolaylığından ve yaygınlaşmasından dolayı genç nüfusun estetiğe olan talebinin yüksek olduğunu söyledi.
Bahat, estetiğin kamu hastanelerinde özel hastaneler kadar yapılmadığını belirterek, "Neticede SGK'nın karşılamadığı hizmetler... Kamu hastanesine de gitse, özel hastaneye de gitse kişi para verecek. İnsanlar saklamak da istiyor. Estetik talebinin cerrahi kısımlarının neredeyse tamamını hastaneler ya da cerrahi merkezleri karşılıyor ama onun dışındaki botoks, dolgu gibi bazı işlemler, özel hastaneler veya cerrahi merkezlerinin dışında yapılıyor." şeklinde konuştu.
"Estetikte Avrupa ülkelerinden iyiyiz"
OHSAD Genel Başkanı Bahat, estetik için yurt dışından "müthiş" bir talep olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin estetik turizminde patlama düzeyinde artış var. Çok yetenekli arkadaşlarımız var. Sağlık Bakanlığı da artık bu işi merdiven altı yapanların üzerine gidiyor. Son 5 yıl içerisinde estetik turizminde patlama oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Körfez ve Avrupa ülkelerinden estetik için Türkiye'ye gelenler olduğunu anlatan Bahat, "Estetikte kalite olarak bizimle sadece Fransa yarışabilir. Onun dışında bütün Avrupa ülkelerinden iyiyiz. Fiyat olarak da uygunuz." dedi.

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