Gençlere rol model olun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada önlerine engel çıkarılmazsa, kadınların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Aklın ve başarının cinsiyeti olmaz, kadın güçlü olursa toplum ve ülke güçlü olur” diye konuştu.​

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun 29 Ekim 2007'de kurulduğunu ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük ettiğini söyledi.

Kurulun, sanayiden tarıma, lojistikten e-ticarete kadar kadın girişimcilere rehberlik etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "81 ilde, 160 ilçede sahada çalışıyorlar. Bu coğrafyanın en büyük, en kapsamlı ve en yetkin 'network'u olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, dünyadaki oda camiasında da bir marka haline geldi. Ülkemizde ve farklı ülkelerde, iş dünyası kuruluşları bu yapıyı örnek alıyor, kadın girişimci ağlarını kuruyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, kadınların iş hayatında giderek daha fazla yer almasıyla Türkiye'nin de güçlendiğini dile getirdi.

- "Şirketlerimizin kadın istihdamı her geçen gün artıyor"

Kadınların hayatın her alanında gösterdiği başarılarla bulundukları yeri ve bunun daha da ilerisini hak ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Bugün 2020-2021 döneminde kadın çalışan sayısını en çok artıran ilk 10 şirketimizi ödüllendireceğiz. Bu kategori, herhangi bir kısıtlama olmadan tüm şirketlerimize açıktı. Başvuran şirketlerimizin kadın istihdam oranı, bir önceki yıla göre yüzde 16 artış göstermiş. Yani şirketlerimizin kadın istihdamı her geçen gün artıyor. Ödül almaya hak kazanan 10 şirketimizin 7'si ise kadınlar tarafından yönetiliyor. Demek ki kadınların yönettiği şirketler, kadın istihdamına çok daha fazla önem veriyor. 'Girişimci Kadın Gücü' kategorimiz, sadece kadın girişimcilerimizin başvurularına açıktı. Burada, en hızlı büyüyen, ihracatını en çok artıran, en çok dijitalleşen ve en çevre dostu olan kadın girişimcilerimiz, 2019-2021 dönemi performanslarına göre değerlendirildi."

Hisarcıklıoğlu, yarışmaya 22 ilden kadın girişimcilerin başvuru yaptığını dile getirerek, kadın girişimcilerin Türkiye'nin milli gelir büyümesine göre 2 kat hızlı büyüdüğünün görüldüğünü bildirdi.

Yarışmaya başvuran şirketlerin yüzde 73'ünün ihracat yaptığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "2019-2021 döneminde ihracat yapan şirketlerimizin yüzde 74'ünün, en az 3 ülkeye ihracatları bulunuyor. Sizler, 'yapamazsınız' diyeni dinlemediğiniz, lafa 'elinin hamuruyla' diye başlayanlara itiraz ettiğiniz, azimle ve kararlılıkla yolunuza devam ettiğiniz için başarılısınız. İşte herkes görsün ki fırsat verilirse, önlerine engel çıkarılmazsa kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Böyle muhteşem başarılara imza atan kıymetli kadın girişimcilerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kadın güçlü olursa toplum ve ülke güçlü olur"

Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilere seslenerek, gençlere rol model olmalarını, onları girişimciliğe yönlendirmelerini istedi.

Burada en önemli potansiyelin üniversiteler olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi:

"Geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sizlere çağrı yapmıştım. 'Üniversiteleri ziyaret edin, öğrenci kulüpleriyle bir araya gelin, girişimci kulüpleri kurdurun' demiştim. Kadın girişimci kurullarımız harekete geçti. 20'ye yakın üniversitemizde çalışmalar başladı. Bu faaliyetlerin artarak devam etmesini temenni ediyorum. En güncel sorunumuz finansmana erişim. Bu kapsamda sadece kadın girişimcilerimize özel, Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketi var. 3 bankamız bu krediyi kullandırabiliyor. Kredi Garanti Fonu destekli bu kredileri kullanın, kadın girişimcilerimize duyurun. Aklın ve başarının cinsiyeti olmaz. Kadın güçlü olursa, toplum ve ülke güçlü olur. Ne diyoruz, kadın varsa yarın var. Sizlere inanıyorum, güveniyorum. Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nda ödül alacak değerli girişimcilerimizi yürekten kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Gününüz kutlu olsun."