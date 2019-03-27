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Gençlerin seçimi Turkcell oldu

- Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Turkcell'i "Yılın En İyi Telekomünikasyon Şirketi" seçti - Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş: - "25. yılımızda 'Sen Yap Diye' sloganımızla gençlerimize, Türkiye'ye ilham kaynağı olmak ve bu ülkeye değer katmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Gençlerin seçimi Turkcell oldu
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İSTANBUL (AA) - Turkcell, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla yılın en iyilerinin belirlendiği "Kristal Geyik Ödülleri" töreninden ödülle döndü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü öğrenci temsilciler konseyi ve üniversitenin 7 öğrenci topluluğu tarafından gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi 2. Kristal Geyik Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Birçok dalda ödülün verildiği ve ünlü markaların da yer aldığı törende dijital operatör Turkcell, öğrenciler tarafından "Yılın En İyi Telekomünikasyon Şirketi" seçildi.


- "Onların gönlündeki yerimizi korumak en büyük hedefimiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, 25 yıldır Türkiye'ye daha fazla değer katmak için çalıştıklarını, müşterilerini daha iyi anlayarak onların ihtiyaçlarına uygun dijital çözümler geliştirmeye odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, günün 1440 dakikasında müşterilerimizin yanında olabilmek ve iyilik odaklı projelerimizle teknolojiyi iyilik için yararlı hale getirebilmek. Bunu yaparken ülkenin geleceği, yani gençlerimizin desteğini almak bizim için çok değerli. Gençlerin oyları ile belirlenen, Hacettepe Üniversitesi gibi değerli bir kurumdan aldığımız bu ödül, ülkemiz adına teknolojide yarattığımız bu katma değerin bir karşılığı olarak bizleri son derece mutlu etti. Onların gönlündeki yerimizi korumak en büyük hedefimiz. 25. yılımızda 'Sen Yap Diye' sloganımızla gençlerimize, Türkiye’ye ilham kaynağı olmak ve bu ülkeye değer katmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."


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