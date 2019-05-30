"Gençlik Paketleri" CarrefourSA ve TOG iş birliğiyle gençlere ulaştı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile gerçekleştirdiği "Gençlik Paketi" kampanyası kapsamında topladığı temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri, gençlere ulaştırdı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile gerçekleştirdiği "Gençlik Paketi" kampanyası kapsamında topladığı temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri, gençlere gönderdi.

Gençlik Paketleri, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü’nün katılımıyla 29 Mayıs, Çarşamba günü İstanbul Kadıköy’deki Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen törenle öğrencilere teslim edildi.

- Kampanya ile hedef, bin gence ulaşmak.

Açıklamada kampanyaya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Kartallıoğlu, CarrefourSA olarak bugüne kadar attıkları her adımda toplum yararına çalışmalar yapma vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yeni Neslin Sabancısı prensibiyle gençlerin bugünümüz olduğuna inanıyor ve gençliğe yapılan yatırımları önemsiyoruz. Bu doğrultuda da Toplum Gönüllüleri Vakfı ile 'Destek Lazımsa CarrefourSA' diyerek 17 Mayıs’ta yeni bir kampanyaya imza attık. Mevcut cep harçlıklarıyla ulaşım ve yemek ihtiyaçlarını giderebilen gençlerin temizlik ve kişisel bakım ihtiyaçları da son derece önemli.

Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak amacıyla müşterilerimizle birlikte el ele vererek Türkiye’nin 53 ilindeki 611 marketimizde Gençlik Paketi ismiyle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketleri 19 TL’den satışa sunduk. Kısa zamanda toplanan paketleri Toplum Gönüllüsü gençlerin tespit ettiği gençlere ulaştırdık. Sorumlu perakendeci anlayışımız doğrultusunda gençlerin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Çitilgülü de, toplum gönüllüsü gençlerin 17 yıldır toplumsal sorunlara çözüm yaratmak amacıyla çok çeşitli temalarda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini ifade ederek, "CarrefourSA'nın desteği ile yürüttüğümüz 'Gençlik Paketi' kampanyası kapsamında 1 -31 Mayıs'da CarrefourSA müşterileri, gençlere destek olabilmek için kişisel bakım ürünleri satın aldı. CarrefourSA da bu ürünlerin yer aldığı paketleri, gençlerin tespit edecekleri okullarda dağıtılmak üzere TOG'a bağışladı. Gençlere ve gençliğin gücüne inanan CarrefourSA’ya ve duyarlı CarrefourSA müşterilerine, gönüllü çalışmalarıyla enerjilerini toplum için kullanmayı seçen tüm Toplum Gönüllüsü gençlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-19 TL’ye Gençlik Paketi

CarrefourSA ve TOG iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanya kapsamındaki Gençlik Paketleri’nde, CarrefourSA müşterilerinin marketlerden ve carrefoursa.com üzerinden satın aldıkları temizlik ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor.

Gençlere destek amacıyla 19 TL’den satılan paketlerde diş macunundan deodorant spreye, şampuandan jilete, kadın pedinden ıslak mendile kadar kız ve erkek öğrencilere yönelik farklı kişisel bakım ürünleri bulunuyor.