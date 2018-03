Genel Kurul öncesi Nevhan Gündüz'den önemli açıklamalar! Büyük Kulüp'te seçimlerin üzerinden 1 yıl geçmeden olağanüstü bir genel kurul yapılarak yeni bir yönetim geldi. Yeni yönetim yeni vaatler ve talepleri yerine getirme çalışmalarına devam ederken şimdi önümüzde olağan bir genel kurul var. Büyük Kulüp yönetim kurulu üyesi Nevhan Gündüz bu zamana kadar ki süreci değerlendirerek önümüzde ki süreç için Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak'ın sorularını yanıtladı.

Nil Yıldırım yazıyor... Geçtiğimiz dönemde neler yapıldı, ilerleyen süreç içerisinde neler olacak bunların konuşulduğu röportajda gazeteci Celal Toprak en son gelen yönetimin neler yaptığını Büyük Kulüp yönetim kurulu üyesi Nevhan Gündüz'den dinledi.



Celal Toprak: Yeni yönetim dediğimizde aklımıza ilk gelen Gündüz Kaptanoğlu. Tabi ki iş dünyasının duayen isimlerinden biri. Çok sevilen bir isim ve yönetime geldiğinden beri herkesin çok umut beslediği, umut beklediği isimlerden birisi. Büyük Kulüp’e çok emek vermiş, Büyük Kulüp’ü çocuğu gibi görmüş bir isim. Çok iyi bir yönetim oluşturdu. İşte o yönetim kurulu üyelerinden biri, belki de en gençlerinden biri Nevhan Gündüz bize bütün bu gelişmeleri anlatacak. Öncelikle hoşgeldin.



Nevhan Gündüz: En gençlerinden birisi demek uygun olur çünkü genç bir yönetimimiz var. Gündüz bey gerçekten kulübe çok yakışan, çok iyi bir başkan. Kendisiyle gurur duyuyoruz ve çok iyi yönettiğini düşünüyorum.



Celal Toprak: Gündüz Kaptanoğlu Büyük Kulüp’ün başkanı olmadığı zamanlarda da Büyük Kulüp’te ismi anılan bir iş adamıydı ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden biriydi. Şimdi dediğin kulübe çok yakıştı, cümlesi çok güzel oturdu.



Nevhan Gündüz: Şu anda kulübün yönetimi içerisinde de bizlerinde lideri olarak müthiş bir performans sergiliyor. Kendisine buradan tekrar sevgiler.



Celal Toprak: Yönetime geldiğinden beri çok çalıştı mı peki?



Nevhan Gündüz: Vallahi çok çalıştırıyoruz, hepimiz çok çalışıyoruz. Çok kısa bir zaman geçmesine rağmen yani daha 9 ay 10 ay gibi bir süre olmasına rağmen, çok fazla iş yapıldı. Örneğin, ilk yönetime geldikten sonra daha mimari planları, projeleri hazır olmayan tam olmayan Olive Restaurant konumuz çıktı.



Celal Toprak: Neredeyse bütün restaurantları yenilediniz, böyle bir vaadiniz varmıydı?



Nevhan Gündüz: Şöyle ki bunlar yapılması gereken işlerdi. Hepsini zaman içerisinde yenileyerek üyelerimize uygun bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Öncelikle Olive Restaurantı yaza yetiştirmek zorundaydık. Bildiğiniz gibi seçim Mayıs ayındaydı ve seçimden hemen sonraki hafta çalışmalara başladık. Gerçekten olağanüstü bir çalışma sergilendi ve harika bir yer oldu. Kapasitesi neredeyse iki kat arttırılmış bir restaurant açıldı.



Celal Toprak: Daha çok üyenin imkanına sunulmuş oldu yani..



Nevhan Gündüz: Kesinlikle. Daha sonrasında Cafe d'Orient yenilendi ve üyelerimizin bilhassa kış aylarında en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu. Burayıda iki ayı bulmayan bir sürede yeniledik. Şuanda üyelerimizin övgüyle ve çok beğenerek bahsettiği yerlerden biri haline geldi.



Celal Toprak: Birçok restaurantıda içinde bulunduran Büyük Kulüp'ün kaç üyesi var?



Nevhan Gündüz: Ciddi bir üye sayımız var, yaklaşık 8 bin.



Celal Toprak: Bu dönemde üye sayısı arttı sanırım, çok talep var mı?



Nevhan Gündüz: Evet, yeni üyelerimiz de oldu. Bu güne kadar yüze yakın yeni üye aldık. İnşallah önümüzde ki süreçte bunlar artarak devam edecek.



Celal Toprak: Bu arada mevcut üyeler ile aradaki ilişkilerin geliştirildiği gibi önemli aşamaların kaydedildiğini duyuyoruz, neler oluyor?



Nevhan Gündüz: Yönetime geldikten sonra her zaman söylediğimiz şeffaf yönetim ilkemizi uyguladık. Yönetime gelmeden öncede bu ilke ile yola çıkmıştık. Şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda da çalıştık. Gerçekten şuan da yayınladığımız üye faaliyet raporlarında, üye bilgilendirme toplantılarında da üyelerimize duyurduğumuz üzere her şeyimiz çok şeffaf, çok transparan ve hepsi sorgulanabilir açıklıkta. Bu bizim için en önemli ilkelerden biri yeni yönetim olarak.



Celal Toprak: Yani talep raporunun taslağı duruyor burada önümüzde. Bu faaliyet raporu diğer dönemden daha kapsamlı ve kalın bir faaliyet raporu. Daha henüz bir yıl bile dolmadan bu faaliyet raporu oluşturulmuş...



Nevhan Gündüz: Evet, daha 9 aydır biz yönetimdeyiz ve bu söylediğim işler haricinde yaptığımız bir çok şey var. Örneğin Saloı Pera tümüyle yenilendi. Şu an o da harika, cıvıl cıvıl güzel bir yer haline geldi. Birçok şey yapıldı. Bir de belki de üyelerimizin göremediği alanlarda da ciddi alt yapısal çalışmalarımız var. Örnek veriyorum, İT alt yapısı komple yenilendi. Bu bir zaruriyet bir ihtiyaçtı.



Celal Toprak:IT'den kazan dairesine diyor değil mi ?



Nevhan Gündüz: Evet, iletişim çağındayız. Dolayısıyla IT alt yapısı çok önemli bir konu kulüp için. Web sitemiz yenilendi ve yeni çağdaş uygulamalarla hepsi güncellendi. Yardımcı tesisler, kazan daireleri, mekanik odalar, bu grupların hepsi yenilendi. Bunlar tabi üyelerin her gün karşılaştığı ve gördüğü mekanlar değil ancak kulübün sağlığı ve hepimizin sağlıklı bir koşulda kulüpten faydalanılabilmesi için şart olan alanlardı. Otoparklar yenilendi, garajlar temizlendi.



Celal Toprak: Yenilenme ihtiyacı mı varmış ? Uzun süredir yenilenmiyormuş anladığım kadarıyla..



Nevhan Gündüz: Yani biz aşağı yukarı her yere el atmaya çalıştık açıkçası. Girdik, temizledik onları tekrar sıhhatli alanlar haline soktuk. Yeni kapasiteler yarattık. Bu arada sağlık kulübümüzü yeniledik..



Celal Toprak: 8 bin üye sayısından, bu üyelerin içerisinde Büyük Kulüp'e son dönemde gelememiş olanlar ya da çeşitli nedenlerden dolayı uğrayamamış olanlara ne mesaj verirsin?



Nevhan Gündüz: Bence mutlaka gelsinler ve yapılan yenilikleri gözleriyle görsünler. Ben ciddi geri dönüşler alıyorum kendi çevremden kendi arkadaş gruplarımdan, onlarında kendi çevrelerinden onlara aktardıklarından. Güzel olumlu geri dönüşler alıyoruz. İnşallah önümüzde ki dönemde bu icraatlarımız sürecek.