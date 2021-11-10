Genel müdür yardımcısı oldu

Alternatif Bank’ın iştiraklerinden Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı finans sektörünün deneyimli isimlerinden Çiğdem Nalbantoğlu oldu.

Konuyla ilgili görüş bildiren Alternatif Yatırım Genel Müdürü Attila Penbeci, “Alternatif Yatırım sektörünün en köklü ve tecrübeli aracı kurumlardan biri olarak, kurumsal finansman, yatırım bankacılığı, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yönetimi gibi alanlarda sunduğu hizmetlerle önemli bir değer yaratırken, Alternatif Bank’ın hedeflerini gerçekleştirmesinde ve banka müşterilerinin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında da tamamlayıcı bir rol üstleniyor. Aramıza yeni katılan çalışma arkadaşımız Çiğdem Nalbantoğlu’nun da bugüne kadar bankacılık sektöründe edindiği tecrübe ve uzman bilgi birikimiyle Alternatif Yatırım’a güç katacağına ve aynı zamanda Alternatif Bank’ın ‘danışman ve basiretli bankacılık’ anlayışıyla verdiği hizmetlere de önemli katkı sağlayacağına inanıyor, kendisine ailemize hoş geldiniz diyorum.” diye konuştu.

Alternatif Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Nalbantoğlu ise ‘’Sermaye piyasalarındaki 25 yıla yaklaşan deneyimiyle müşterilerinin varlıklarına değer katan Alternatif Yatırım’da görev almaktan ve Alternatif Bank Ailesine katılmaktan mutluluk duyuyorum. ‘Danışman Bankacılık’ kavramını temel değerlerinden biri kabul eden Alternatif Bank’ın iştirakleriyle birlikte oluşturduğu sinerjiyle hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine yürekten inanıyorum.” dedi.

Çiğdem Nalbantoğlu Hakkında

Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Çiğdem Nalbantoğlu, kariyerine 1994 yılında Osmanlı Bankası Hazine Bölümü’nde başladı. 2002 yılına kadar Hazine Bölümü içerisinde çeşitli görev ve sorumluluklar aldı. Kısa bir dönem Osmanlı Bankası Lüksemburg’da bulundu. 2006-2008 yılları arasında Denizbank Hazine Pazarlama Bölümü’nde Türkiye genelindeki şubeler kanalıyla ticari ve bireysel müşterilere hazine ürünleri konusunda hizmet veren ekibi yönetti. Ardından 2008-2013 yılları arasında Garanti Bankası Hazine Bölümü’nde kariyerine devam etti. Özellikle Hazine Pazarlama biriminde ilk etapta Ticari bölümün yöneticiliğini yaptı, sonrasında ise Özel Bankacılık kıdemli bölüm yöneticisi olarak, bireysel ve varlıklı müşteri gruplarına hizmet veren ekibi yönetti. Kariyerinin devamında kısa bir dönem Odeabank tecrübesi sonrası, 2014-2018 yılları arasında Aktif Yatırım Bankası’nda Özel Bankacılık iş kolunun kurucu ekibinde yer alarak aynı iş kolunda Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. 2018 sonrası sermaye piyasaları tarafında etkin rol aldı ve Ünlü&Co DAHA oluşumunda Varlık Yönetimi ve Finansal Danışmanlık Direktör pozisyonunda çalıştı. Kariyeri boyunca özellikle hazine ürünleri konusunda sıklıkla eğitimler verdi ve çalıştığı kurumların iç eğiticisi rolünü üstlendi.