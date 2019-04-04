Generali Sigorta %17 büyüdü

Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, 2018 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Generali Sigorta’nın toplam prim üretimi, %17 oranında artarak 259.8 milyon TL’ye ulaştı. Toplam yatırım portföyü büyüklüğü ise 69 milyon TL olarak gerçekleşti. Son çeyrekte 63.3 prim üreten ve %17’lik artışla prim üretimini 259.8 milyon TL’ye ulaştıran Generali; kara araçları sorumluluk, hastalık-sağlık, emniyeti suistimal, kaza, nakliyat, raylı araçlar, su araçları, hava araçları sorumluluk ve finansal kayıplar branşlarını teknik kar ile kapattı.



Maurizio Pescarini: “Satış ve karlılık performansımız memnuniyet verici”



Generali Sigorta'nın 2018 yılında olduğu gibi 2019'da da önceliğinin disiplinli büyüme olacağına değinen Generali CEO’su Maurizio Pescarini, 2018'de hem satışlar hem de karlılık anlamında planladıklarının ötesinde performans gösterdiklerini aktardı. Generali Sigorta olarak zorlu bir ortamda elde ettikleri başarılardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Pescarini: "2018 yılının sigorta sektörü için hem ilginç hem de zorlayıcı geçti. 2019'da enflasyon ve faiz oranlarındaki normalleşme ile birlikte sigorta şirketlerinin asıl odaklanacağı konu teknik karlılıkları olacak. Bizim de Generali Sigorta olarak kuvvetli olduğumuz ve sonuçlarımızı iyileştirmek istediğimiz taraf tam da burası. 2019'da Generali Sigorta'da birçok yenilik görülecek, "Bildiğin gibi değil" mottosuyla hayata geçirdiğimiz yeni projeler sigorta sektöründe etkilerini hissettirecek" dedi.



Generali kimdir?



Generali Sigorta A.Ş. ise 150 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Generali, uluslararası arenada güçlü varlığa sahip, bağımsız bir İtalyan gruptur. 1831 yılında kurulan Generali, dünyanın lider sigorta şirketlerinden biri olup, 2018'de 68 milyar Euro toplam prim geliriyle 60'a yakın ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup, dünya genelindeki 71.000 çalışanı ve 57 milyon müşterisiyle, Batı Avrupa'da lider konumda yer alırken, Orta ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra Asya'da da giderek artan bir değerde varlığa sahiptir. Generali Sigorta A.Ş. ise 150 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet göstermektedir.