George Michael'ın hayatını kaybetmesi

LONDRA (AA) - İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael’ın ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

53 yaşında hayatını kaybeden İngiliz pop yıldızının menajeri Michael Lippman, George Michael’ın kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğini söyledi.

George Michael’ın dün Oxfordshire’ın Goring kasabasındaki evinde öğleden sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Thames Valley bölgesindeki İngiliz polisi, dün yaptığı açıklamada, sanatçının ölümüyle ilgili "şüpheli bir duruma rastlanmadığını" belirtmişti.

Öte yandan, George Michael’ın 1980’li yıllarda birçok liste başı parçaya "Wham" isimli grupta birlikte imza attığı Andrew Ridgeley, "Çok değerli bir dostu kaybettim, çok üzgünüm" dedi.

Dünyaca ünlü İngiliz sarkıcı, söz yazarı ve müzisyen Elton John da sosyal medya platformu Twitter hesabından, Michael’la çekilmiş eski fotoğrafını paylaşarak "Şok içindeyim. Çok değerli bir dostumu kaybettim. Çok cömert ruhlu, başarılı bir sanatçıydı." ifadelerini kullandı.

Asıl adı "Georgios Kyriacos Panayiotou" olan George Michael, Londra’nın kuzeyinde 1963 yılında dünyaya geldi.

1980’li yıllarda "Wham" grubunun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı olan George Michael'in albümleri 100 milyonun üzerinde satıldı. 1987 yılından itibaren kariyerine solo albümlerle devam eden George Michael, “Keep the Faith” adlı parçasıyla aylarca liste başı kaldı.

Ünlü sanatçının uzun yıllar boyunca uyuşturucu bağımlığından kurtulmak için mücadele verdiği biliniyor. Michael, Ekim 2006'da uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanmaktan, 2008 yılında da uyuşturucu madde bulundurmaktan suçlu bulunmuştu. George Michael, Ekim 2010'da aracıyla yoldan çıkarak Londra’nın kuzeyinde bir dükkana girmiş, esrar kullandığını itiraf ederek 8 haftalık hapis cezasına çarptırılmıştı.



