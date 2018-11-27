Gerçek indirim devrini başlatıyor

Kiğılı yıllardır süregelen bir geleneği sonlandırıyor, alışverişin kurallarını yeniden yazıyor. İndirimlerde sıkça duymaya alıştığımız “e varan” ve “a varan” söylemlerine karşı duruşu ile dikkat çeken marka, YouthWorks tarafından hazırlanan, iki filmden oluşan reklam kampanyası ile net indirim fiyatlarına vurgu yapıyor.

Kiğılı, YouthWorks tarafından hazırlanan ve iki filmden oluşan “Kiğılı’dan çok net hareket” isimli yeni reklam filmini yayına aldı. Çekimleri bir gün süren filmin yönetmenliğini Melih Eryılmaz, yapımını ise Vana Film üstlendi.

Kampanyada alışveriş dünyasından alışık olduğumuz “e varan” ve “a varan” söylemleri hayatın içinde olsaydı ne kadar garip durumlarla karşılaşabileceğimiz keyifli bir dille anlatılıyor. Serinin ilk filminde bir baba ve kızın arasında geçen diyaloglarla ”e varan” kelimesinin absürtlüğüne dikkat çekilirken; ikinci filmde ise bebek bekleyen bir çiftin sohbeti eşliğinde günlük hayatta “e varan” söyleminin yarattığı komediye şahit oluyoruz. Reklamın sonunda, markanın indirim döneminde belirsizliğe son veren, açık ve net kampanyasına dikkat çekiliyor.

KÜNYE

Reklamveren: Kiğılı

Reklamveren Yetkilisi: Gül Sağır Aydın, Tolga Şaylıman

Reklam Ajansı: Youthworks

Ajans Yönetim: Serhat Gürcü, Seden Gürcü

Kreatif Direktör: Oğuzhan Atliman

Metin Yazarı: Kasım Koç

Sanat Yönetmeni: Buse Kıral, Selman Vardar

Müşteri İlişkileri Direktörü: Eray Olguner

Kıdemli Müşteri İlişkileri: Emel Aydınlı

Prodüksiyon Şirketi: Vana Film

Yönetmen: Melih Eryılmaz

Seslendirme: Emre Kınay

Kiğılı hakkında

Türkiye’de erkek hazır giyim sektörünün oluşmasında ve gelişmesinde öncü rol üstlenen aktörler arasında yer alan Kiğılı 1938’de kuruldu. Bugün Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exclusive Cut markalarıyla, yurtiçinde toplam 67 ilde 225 mağazada ve yurtdışında 15 ülkede 26 satış noktasında hizmet veriyor. Çağdaş, akılcı ve stil sahibi erkekler için, her günde ve her ortamda rahatça giyilebilecek şık ve konforlu parçalar yaratıyor. Müşteri memnuniyetini odağına alan uygulamaları, mağazacılık, insan kaynakları ve teknoloji alanlarında benimsediği yaratıcı ve yenilikçi bakış açısıyla, Türkiye’de hazır giyim ve moda alanında söz sahibi lider markalardan biri olarak yoluna devam ediyor.